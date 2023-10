Un’anconetana alla Casa Bianca: "Ho cantato davanti alla first lady. Il mio riscatto contro il bullismo"

"Sono stata sulla Luna per un po’, con il cuore che esplodeva come non mai". A Cecilia Sordoni, in arte Cecille, trema ancora la voce nel ripercorrere i momenti dell’esibizione alla Casa Bianca, davanti alla first lady Jill Biden, lo scorso 12 ottobre. Un turbinio di emozioni che ancora non l’abbandonano, visto che ieri sera si è esibita per la seconda volta a Washington in occasione della serata di gala del Niaf (National Italian American Foundation). Ma la chiamata alla Casa Bianca è stata per questa giovane artista anconetana del tutto inaspettata e gli occhi lucidi della first lady dopo l’esecuzione di "Caruso" certamente non li scorderà più. E come se non bastasse proprio in queste ore è uscito il suo primo singolo inedito, "Medusa". "E’ dedicato alle persone che si sono sentite spesso inadeguate ma che poi hanno avuto la loro rivincita sul mondo – spiega Cecille – Anch’io mi sento un po’ Medusa perché sono stata vittima di bullismo da piccola ma ora finalmente posso dirmi orgogliosa di me e di quello che sto creando. Medusa è stata resa un mostro da Atena, che rappresenta la società che a volte vuole affossarci e non ci fa vedere la nostra vera bellezza".

Di bellezza e grazia Cecilia ne ha davvero da vendere, unite a un talento musicale frutto anche di moltissimi anni di studio. Non è un caso se l’anno scorso è stata chiamata anche da Andrea Bocelli per un duetto sulle note di "Amazing grace" in Slovenia mentre sempre l’anno scorso si era già esibita a Washington al Museo della Bibbia, poi al "Pcn Park", uno dei più grandi stadi di baseball d’America, a Pittsburgh e lo scorso agosto a Capri con l’accompagnamento al piano di David Foster. Una carriera che sembra davvero inarrestabile per l’artista 26enne, che dopo la laurea in "Scienze dell’educazione e formazione" a Macerata, dal 2019 si è trasferita a Forte dei Marmi per formarsi musicalmente presso il Dipartimento Jazz del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Il nome d’arte lo ha scelto in onore al pittore Magritte (‘Ceci, n’est pas Cecille’) e nonostante ormai sia spesso negli Usa dove è sempre più ricercata non dimentica le origini anconetane. "Ancona rimarrà per sempre casa – sottolinea – Ho con la mia città un legame fortissimo perché non posso staccarmi da quello che mi ha dato, nel bene e nel male".

L’intervista a distanza con Cecille deve chiudersi perché è attesa in sala prove per l’esibizione al Niaf: "Questi giorni sono meravigliosamente caotici – dichiara prima di salutarci – sto ancora realizzando le cose straordinarie che mi stanno accadendo. Mi sembra tutto un bellissimo sogno. Non sono molti gli artisti che hanno avuto il privilegio di esibirsi alla Casa Bianca e non dimenticherò l’affetto della first lady che ha fatto il suo ingresso mano nella mano con me". Anche la scelta del brano, "Caruso" porta con sé tante coincidenze positive: "Fu inciso da Dalla proprio in questo periodo e debuttò in America dopo essere stata registrata alla Fonoprint di Bologna, lo stesso studio dove ho inciso il mio singolo e dove mi trovavo quando ho ricevuto questa bellissima notizia. Il brano mi ricorda tanto i miei nonni e l’ho dedicato a mio fratello e alla mia famiglia che mi ha sempre supportato".