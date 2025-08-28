Un’anconetana nella Flotilla: "Il nostro abbraccio a Gaza"

L’anconetana Silvia Severini, già protagonista al Cairo della tentata marcia verso Gaza per chiedere a Israele la fine della guerra, poi a Bruxelles per manifestare sotto il parlamento europeo, domani partirà per Catania, dove salperà alla volta della Palestina con la Global Sumud Flotilla. La "flotilla" globale per la "resistenza" ("sumud" in arabo) è una flotta di navi che partirà da varie parti del Mediterraneo: la delegazione italiana salperà lunedì prossimo, 31 agosto, da Genova e giovedì 4 settembre dalla Sicilia, imbarcando una coalizione internazionale di "persone comuni, organizzatori, operatori umanitari, medici, artisti, sacerdoti, avvocati e marinai, che credono nella dignità umana e nel potere dell’azione non violenta", come si autodefiniscono. Severini ha scelto di entrare nella storia, unendosi a un movimento paragonabile a quello che marciò negli anni Settanta attraversarono gli Stati Uniti e l’Europa per chiedere la fine della guerra in Vietnam. "Mamma, come si fa a continuare a fare la vita di tutti i giorni, sapendo quello che succede a Gaza?": questo è l’enigma esistenziale, posto alla donna dal figlio Lorenzo, come abbiamo raccontato sul Carlino quando Severini partì per Il Cairo a giugno.

Stavolta, perché ha deciso di unirsi alla "Flotta della Resistenza Globale"? "Quando siamo rientrati dalla "Global March To Gaza" (la marcia che sarebbe dovuta partire dal Cairo a giugno, ndr), il gruppo era abbastanza deluso ma nello stesso tempo aveva voglia di fare, di organizzare. Io ho partecipato alla marcia a Roma, poi alla manifestazione di Ancona (anch’esse svoltesi entrambe lo scorso giugno, ndr), ma nulla mi sembrava sufficientemente incisivo rispetto a quello che stava accadendo a Gaza. La situazione era ulteriormente peggiorata rispetto a quando ero partita per la marcia; nel frattempo, però, il gruppo, appena tornato dal Cairo, si è riorganizzato per questo nuovo progetto e mi ricordo che già in una prima videochiamata siamo riusciti a organizzare ancora una volta il movimento"

Come è stata concepita la "Global Sumud Flotilla"? "È il proseguimento naturale della "Global March To Gaza". Entrambe rappresentano questa sorta di empatia globale, che in questo momento si è formata nella società civile nei confronti della popolazione di Gaza. La flotta, infatti, è organizzata da 44 paesi ma all’interno ci sono nazionalità che provengono da una ottantina di nazionalità, quindi ognuno di noi rappresenta la società civile del proprio paese che in qualche modo si spinge su delle barche per andare ad abbracciare la popolazione di Gaza".

Cosa sperate di ottenere? "Arrivare all’obiettivo: consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stringendoci in un abbraccio collettivo con loro e aprendo così un corridoio umanitario".