Un’associazione per ricordare Luca. Gjergji Bergamaschi

Un bagno di folla e lacrime per il taglio del nastro dell’Associazione "da LU’ un Amico è per sempre", un’associazione in via Marchetti 47 per onorare la figura di Luca Gjergji Bergamaschi prematuramente scomparso il 21 maggio 2022, in un incidente occorsogli mentre era in sella alla sua moto a Casine di Ostra. "In ogni vostro gesto, in ogni vostro comportamento, in ogni vostra parola, in ogni vostro sogno, in ogni vostro obbiettivo di vita io rivedo il mio Luca - ha detto la mamma -. Vi amo ragazzi all’infinito perché mio figlio vive anche attraverso tutti voi. Grazie". Gli amici si erano già riuniti lo scorso maggio in piazzale della Libertà, per il ‘Memorial di rumore’, dove Luca è stato ricordato con il rombo delle moto, la sua passione insieme alle arti marziali di cui era una promessa. Domenica a portare i saluti e la vicinanza personale e dell’intera amministrazione è stato il sindaco Massimo Olivetti, a fare gli onori di casa è stato il presidente della Bellanca, che ha ospitato l’evento, Pasquale Bencivenga.