Un’atleta straordinaria: "Con lei in cima al mondo"

FABRIANOSofia Raffaeli continua a scrivere la storia della ginnastica ritmica e dello sport italiano. Ai Campionati mondiali di Rio de Janeiro 2025, la fuoriclasse marchigiana ha incantato il mondo conquistando ieri l’oro nella finale al cerchio e il bronzo alla palla, aggiungendo due preziose medaglie al suo straordinario palmarès, in cui figura il recento bronzo nell’all-around. Ma più ancora dei punteggi e dei podi, è l’impatto umano ed emotivo di questi successi a lasciare il segno: un’intera città, una regione intera, si stringono attorno alla loro campionessa, per celebrare non solo i risultati sportivi, ma anche il percorso di una giovane donna che con sacrificio, talento e amore per il proprio sport rappresenta un esempio luminoso per tutti. A renderle omaggio sono anche le istituzioni, che colgono il valore profondo e collettivo di queste imprese.

"Una splendida Sofia Raffaeli è medaglia d’oro mondiale al cerchio. Fabriano è immensamente orgogliosa di te." Con queste parole la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, celebra il nuovo straordinario traguardo raggiunto da Sofia, che a Rio ha firmato una delle prove più intense della sua carriera. "Sofia – aggiunge la sindaca – continua a regalarci emozioni indescrivibili. Dopo l’oro al cerchio, arriva anche un prezioso bronzo alla palla: due medaglie che confermano non solo il suo talento assoluto, ma anche la forza, la determinazione e l’eleganza con cui rappresenta Fabriano e l’Italia nel mondo. È un orgoglio profondo per tutta la nostra comunità – conclude –. Il suo percorso, iniziato proprio qui, dimostra come l’impegno e la passione possano trasformarsi in eccellenza. A nome della città: grazie Sofia, sei la nostra ispirazione."

Anche dalla Regione Marche arrivano parole cariche di gratitudine e fierezza. "Una nuova pagina di sport e di orgoglio per le Marche": così l’assessore regionale a Cultura, istruzione, sport e Pari opportunità, Chiara Biondi, commenta il doppio successo mondiale di Sofia Raffaeli. "Questo risultato – sottolinea – non è solo una grande vittoria personale, ma il frutto di un percorso condiviso con una comunità che l’ha sostenuta fin dai primi passi. La città di Fabriano, con la sua storica Società Ginnastica Fabriano, è un’eccellenza dello sport marchigiano e nazionale, un vivaio di talenti e di valori. Sofia – conclude – dimostra ogni giorno che con passione, dedizione e cuore si possono raggiungere traguardi che sembravano impossibili. Da Fabriano, alle Marche, fino al mondo intero: grazie Sofia, sei l’orgoglio di tutti noi".

Le parole delle istituzioni raccontano più di un risultato sportivo: celebrano il cammino di una campionessa che ha saputo unire talento e umiltà, brillando sul palcoscenico mondiale senza mai perdere il legame con la propria terra.

Angelo Campioni