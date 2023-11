Un’azienda leader con 43 Comuni soci

Quando Chiara Sciascia il mese scorso ha presentato le sue dimissioni da presidente del Cd’A di Viva Servizi, ad avere il peso maggiore nella scelta del successore è stato soprattutto il comune di Ancona nella persona del sindaco, Daniele Silvetti. Comune di Ancona che è socio di maggioranza al 40% di VivaServizi, una sua partecipata a controllo congiunto con gli altri soci, ossia gli oltre 40 comuni del territorio provinciale (meno Osimo e i comuni di quell’area urbana, Castelfidardo, Camerano, Sirolo e Numana). Nel caso della nomina di venerdì scorso si trattava di un subentro durante il periodo di presidenza della Sciascia che ha interrotto il suo incarico per motivi personali. Oltre all’avvocato Dotti non c’erano altri candidati in lizza per prendere il posto della Sciascia e quindi la sua nomina, che di solito, per prassi, avviene a maggioranza, è stata un proforma visto che c’era piena condivisione tra i sindaci soci dell’azienda che dà lavoro a 360 dipendenti.