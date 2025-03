‘Under Sky’, la Luna Dance sul palco da un’idea di Simona Ficosecco

Per la prima volta viene presentato ad Ancona ‘Under Sky’, performance, realizzata dal Collettivo Luna Dance Theater con la partecipazione di Lunatics e Luna Modern Project. L’appuntamento è per oggi (ore 19) al Teatro Panettone.

Nato da un’idea sviluppata a New York da Simona Ficosecco, lo spettacolo esplora la connessione tra corpo, spazio e cielo, come simbolo di libertà e possibilità infinite.

L’opera fonde diverse espressioni coreografiche per raccontare un viaggio emozionale tra sogno e realtà.

Il debutto è avvenuto al ‘Festival Dancescreen in the Land’ di Bracciano in agosto, a cui è seguito il ‘bis’ all’Altrascena Festival di Tolentino. La serata sarà introdotta dai collettivi residenti de La Luna Dance Center, che porteranno in scena coreografie inedite: Lunatics (coreografie di Markeeno), Luna Dance Theater (coreografie di Simona Ficosecco), Luna Modern Project (coreografie di Chiara Cingolani) e Luna Breakers (coreografie di Gio Brain Galeazzi).

Nella seconda parte il pubblico sarà immerso nell’universo di ‘Under Sky’, con le coreografie di Simona Ficosecco e Marco Markeeno Bramucci, e la direzione artistica di Cristiano Marcelli. Lo spettacolo sarà dedicato alla memoria di Alessia Dezi, danzatrice di lunga data della ‘Luna’, appena scomparsa.