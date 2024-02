Undicesima vittoria di fila, Fabriano Cerreto non si ferma più. E Moie insegue

Numeri importanti per Fabriano Cerreto e Moie Vallesina, le prime due del girone A di Promozione dopo la quinta giornata di ritorno. I cartai, primi della classe, al Fioretti di Castelferretti conquistano l’undicesima vittoria stagionale, continuando la serie positiva dopo l’unica sconfitta subita proprio all’esordio, in casa, contro il Sant’Orso, visto che la partita sul campo del Barbara Monserra dovrà essere ripetuta per errore arbitrale. Il Moie Vallesina non è da meno, visto che sabato, sul proprio campo, ha infilato la sesta vittoria di fila. Cadono invece ancora i Portuali alla seconda sconfitta consecutiva e chiudono in dieci per l’espulsione di Savini, piegati da un Barbara Monserra trascinata dai gol di Nardone e Ubertini. Il nuovo corso Biagio Nazzaro con mister Trillini in panchina inizia con un punto sul campo del Valfoglia. Turno amaro per Marina, Castelfrettese e Osimo Stazione. Nel girone B, la Vigor Castelfidardo fatica più del previsto contro la Palmense, ma la squadra di Manisera prende tre punti fondamentali per non perdere le ruote della capolista Matelica. In Prima Categoria, invece, c’è una capolista solitaria nel girone B, il Sassoferrato Genga, che supera il Borghetto e, complici le sconfitte della Castelleonese e della Filottranese, guarda tutti dall’alto. Seconda piazza per la Real Cameranese a una lunghezza. La terza giornata di ritorno registra il bel colpo in trasferta del Borgo Minonna di mister Luchetta, che espugna Filottrano. Nel girone C, poi, risorge la Passatempese che espugna Montecosaro realizzando poker di reti.