Undici diplomi, una vita di studi Renato Sordoni di nuovo "maturo" "Il mio obiettivo è conoscere"

di Sara Ferreri

Una vita interamente dedicata agli studi: undicesimo diploma per Renato Sordoni classe 1951. L’ultimo esame di ‘maturità ‘ nei giorni scorsi lo ha sostenuto all’Istituto "Merloni" di Fabriano, per l’indirizzo chimico. Sordoni, pensionato, ha conseguito nel corso degli anni una decina di diplomi, con l’obiettivo di "acquisire svariate competenze e fare il ricercatore" come spiega lui stesso al Carlino.

Sordoni ha ottenuto voti molto alti agli scritti e il punteggio finale raggiunto al termine della sessione di questo anno scolastico è stato di 83100.

"E’ il mio voto più alto di sempre - spiega Sordoni -. Gli altri erano in sessantesimi ma comunque più bassi. Questo risultato è il frutto di tanto studio".

Ma se chiedi a Sordoni che lavoro ha fatto lui ti risponde: "Ho sempre studiato. Guardi che undici diplomi richiedono anni di studi e prove".

E come è stato possibile mantenersi una vita? "Mi hanno sostenuto sempre i miei genitori poi da quando non ci sono più faccio un po’ di fatica anche perché i libri e i viaggi costano. Vivo da solo, sono single e non ho figli. Non è semplice ma la passione per le conoscenze è superiore a tutto. Ho dato i miei esami di maturità in diverse città delle Marche: Pesaro, Ancona e ora Fabriano".

Sordoni che vive a Camerata Picena ammette di aver pensato di iscriversi all’università, la sua passione sono le scienze ma ora il suo obiettivo è un altro: "Sogno di fare il ricercatore in Brasile. Dovevo andare all’estero ma poi è arrivato il Covid. A breve partirò con alcuni amici per San Paolo dove svolgerò un lavoro di ricerca. Gia’ faccio ricerca da solo ma necessito di macchinari ad hoc di cui non dispongono. Ho provato anche in Italia ma non è possibile a quanto pare". Il caso Sordoni ha destato non poco stupore tra i commissari d’esame e tra gli alunni.

"Il primo diploma è stato al liceo classico Rinaldini non lo dimentichero’. Ma ho subito capito che dovevo ampliare le mie conoscenze in tutti i settori. Così ho preso la maturità dello scientifico, di perito agrario, arte e altri

"Il candidato - riferisce un componente della commissione- si è particolarmente distinto nella prima prova scritta e nell’orale, durante il quale ha favorevolmente impressionato la commissione stessa con le conoscenze relative a questo particolare indirizzo di studi e la capacità di spaziare con interessanti apporti di riflessione critica personale".