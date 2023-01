Undici migranti minorenni si sono allontanati dal centro

di Silvia Santarelli

Migranti minorenni in fuga dal centro di accoglienza a Senigallia, dopo lo sbarco dei giorni scorsi al porto anconetano. Nel tardo pomeriggio di ieri erano 13 quelli che mancavano all’appello, poco dopo, due sono rientrati volontariamente. In 39 sono arrivati nella struttura gestita dalla Caritas allestita presso l’ex Hotel Massi, in piazzale Morandi. Lì mercoledì sera hanno trovato accesso 17 minori non accompagnati sbarcati dalla Ocean Viking, mentre altri 22 si sono aggiunti nel primo pomeriggio di giovedì, dopo essere sbarcati dalla Geo Barents. E se nelle 24 ore successive allo sbarco nel centro di accoglienza si respirava un’aria di festa, tra selfie e partitelle di pallone in cortile, ieri, 13 dei ragazzi provenienti da Sudan, dalla Nigeria, dall’Eritrea, dal Ciad e dal Ghana si sono allontanati. I primi se ne sono andati ieri mattina, altri li hanno seguiti fino al tardo pomeriggio: la punta massima è stata di 13, ma la speranza è che altri possano rientrare in tarda serata.

Minori non accompagnati arrivati in Italia in cerca di serenità: l’obiettivo di alcuni di loro è quello di raggiungere i genitori o i parenti che potrebbero trovarsi in un altro paese d’Europa o nel nord Italia. Hanno attraversato il mare, sopportato tempeste e vessazioni, hanno sofferto fame e sete e ora, dopo essersi rifocillati potrebbero essere partiti per un nuovo viaggio. Il centro di accoglienza dista cinquanta metri dalla stazione ferroviaria, qualcuno potrebbe essere salito su un treno per cercare di riavvicinarsi con i familiari. La gran parte parla solo arabo, sono pochi quelli che riescono ad esprimersi in un inglese stentato, mentre nessuno parla italiano. Alcuni hanno con sé un telefono cellulare, con cui potrebbero aver mantenuto contatti o addirittura essere stati indirizzati alla fuga da chi finalmente, dopo aver attraversato il mare ha atteso che lo facesse anche il figlio prima di riabbracciarlo. Per tanti l’obiettivo è quello di ricostruirsi una famiglia dove poter vivere finalmente felici.

Il presidente della Caritas Giovanni Bomprezzi, insieme agli operatori è presente nella struttura per monitorare la situazione insieme alla Prefettura. Gli addetti ai lavori non vogliono sentire parlare di fughe, ma di allontanamenti volontari che sono frequenti. La permanenza dei minori nel centro di accoglienza allestito presso l’ex Hotel Massi è di trenta giorni , nel frattempo per loro i volontari lavorano per organizzare un trasferimento in strutture di accoglienza specializzate presenti nel territorio.