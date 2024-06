Undici volte clandestino. Salvato nel Mediterraneo: arrestato e condannato

Salvato dalle acque del Mediterraneo dopo il viaggio della speranza e subito arrestato. Era finito in manette ad Ancona uno dei 336 migranti arrivati il 18 maggio scorso al porto dorico a bordo di una nave umanitaria, la Ocean Viking della ong Sos Mediterranee.

Era un pachistano di 36 anni, clandestino perché che ha violato il provvedimento di espulsione dal territorio italiano per ben 11 volte, tornando sempre in Italia. Ieri il giudice Carlo Cimini lo ha condannato ad otto mesi di reclusione con pena sospesa. Il migrante è stato processato con il rito abbreviato, assistito dall’avvocato Riccardo Somma. Con la condanna in abbreviato è decaduta la misura cautelare che era stata data durante la convalida dell’arresto e relativa all’obbligo di firma alla caserma dei carabinieri di Morrovalle dove si era ricongiunto con uno zio suo connazionale. Il pachistano ha violato il provvedimento di espulsione emesso dopo il rigetto della richiesta di asilo e non poteva fare rientro in Italia per almeno 5 anni. Appena approdato al porto era stato portato, insieme agli altri migranti, al Palaindoor delle Palombare per le pratiche di rito e controllata la sua posizione era stato arrestato dalla polizia. Gli accertamenti erano andati avanti tutta la notte sia per l’identificazione che per quelli medici. Controllando le identità di ciascuno dei 336 sbarcati è emerso che il 36enne aveva ancora in corso la procedura di espulsione. Stessa cosa per un migrante tunisino di 27 anni.

Entrambi quindi erano stati arrestati. Il pachistano aveva dichiarato di fare il fornaio e dagli accertamenti è risultato che era stato sorpreso in condizioni di clandestinità in Italia per ben 11 volte, dal 2010 al 2021 quando è stato rimpatriato per ordine della prefettura di Udine. In passato era stato espulso anche dalla prefettura di Macerata. Il migrante figurava tra i 25 presi a bordo dalla Ocean Viking, nei giorni precedenti allo sbarco poi fatto ad Ancona, salvati dal naufragio di un gommone partito dalla Libia e poi affondato e costato la vita ad almeno 60 disperati in fuga sperando in un futuro migliore. Ha visto più volte la morte in faccia. Per lui una nuova espulsione, la dodicesima.