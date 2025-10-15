Un’Eccellenza amara. Solo il pari dell’Osimana

Una domenica dal bicchiere più vuoto che pieno per le nostre squadre in Eccellenza. Un solo punto, quello preso dall’Osimana a Tolentino, non senza rammarichi (con la vittoria si sarebbe raggiunto il Montecchio in vetta), mentre cadono ancora Fabriano Cerreto e Jesina.

L’Osimana chiude in doppio vantaggio il primo tempo grazie ai colpi di testa di Alessandroni e Mafei. La squadra giallorossa sembrava avere in controllo la gara. Ma rinunciando quasi a giocare e non inserendo forze fresche e giovani dalla panchina si rischia. E la rimonta dei cremisi, puntuale, è arrivata. L’Osimana - orfana ancora di Mancini, Severini e Buonaventura - finisce infatti in sofferenza e con i crampi una sfida che ha visto rinnovarsi il gemellaggio storico tra le due tifoserie con tanto di coreografia prima del fischio d’inizio. "Abbiamo fatto il primo tempo da squadra forte, da squadra vera. Abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo provato, sia in fase offensiva che difensiva. Siamo stati veramente bravi contro una formazione che non è l’ultima della classe chiudendo il primo tempo in doppio vantaggio - chiosa Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana -. Questa squadra ha un grande valore, ma deve continuare a giocare nell’arco della partita anche quando siamo in vantaggio, perché non è speculando che si arriva al risultato. Dobbiamo cercare di limare questo aspetto per fare il salto di qualità. CI prendiamo comunque il punto, continuando un percorso fin qui positivo, anche se rimane un pizzico d’amaro in bocca".

Un altro ko pesante nel risultato è quello che ha patito il Fabriano Cerreto a Fermo. Per la squadra di Del Bene terza sconfitta consecutiva con addirittura cinque gol sul groppone. Non serve a niente il gol dell’attaccante Di Cato, ultimo arrivato, che ha portato in vantaggio i cartai. Poi il black out degli ospiti. "Abbiamo iniziato la partita molto bene, forse una delle migliori - riflette mister Del Bene -. Siamo andati in vantaggio creando anche un altro paio di occasioni e colpendo anche un palo, poi dopo il gol del pareggio ci siamo spenti. Così non va bene. Dobbiamo trovare al più presto le qualità mentali per affrontare al meglio un campionato impegnativo come questo dove non ci sono squadre materasso".

In fondo alla classifica senza vittorie rimane la Jesina che cade anche a Montegranaro, di misura. Non basta ai leoncelli il gol di Massei, che illude tutti con il vantaggio siglato a fine primo tempo, alla fine di una settimana difficile con partenze in squadra e in società.