"Un’emergenza educativa per tutti"

"Bullismo. Ormai un’emergenza educativa che ci coinvolge tutti, come cittadini di una società sempre più complessa. Bullismo - se vogliamo bullismi - impone di essere affrontato attraverso un approccio sistemico, ripensando la cultura del bene, dei valori, del rispetto, dei sentimenti verso l’altro. Non meno, impone alla scuola di attivare un’alleanza educativa e formativa con le famiglie, con il territorio, con i professionisti per attenzionare le dinamiche educative e sociali, la qualità delle relazioni che promuovano nei giovani adolescenti empatia, assertività. Dare risposte efficaci alle nuove sfide educative richiede che i nostri ragazzi si riapproprino della capacità di pensare criticamente".