"Unesco e carta, investiamo sulla cultura"

Prosegue nel 2025 l’investimento in cultura dell’Amministrazione comunale che ha fatto del rilancio dell’appartenenza al network Unesco e dello sviluppo a traino culturale uno dei suoi indirizzi programmatici di fondo. Le prospettive culturali della città sono legate al recupero di spazi e beni di grande pregio come palazzo Chiavelli, il ridotto del teatro Gentile, palazzo Molajoli, luoghi vocati alle attività culturali che con l’avvio della ricostruzione pubblica post sisma saranno restituiti alla città.

Uno dei primi obiettivi sarà l’affidamento della gestione del Cinema Teatro Montini sia per proiezioni cinematografiche d’essai che per attività culturali più ampiamente intese. Per questo si stanno predisponendo gli atti per giungere a breve ad un uso per finalità culturali e sociali. Il 2025 sarà un anno importante anche per il teatro stesso che si sta dimostrando "fabbrica" della cultura per la qualità e continuità degli spettacoli. Dichiarato monumento nazionale e recentemente riconosciuto dalla Sovrintendenza di interesse storico-artistico e architettonico, fa parte della lista dei Teatri condominio all’italiana candidata a Patrimonio Unesco e sarà oggetto di interventi di riqualificazione.

Prenderà il via anche il progetto, sostenuto dalla Regione Marche, sulla valorizzazione della carta artigianale tradizionale che punta a mettere insieme i pochi ma qualificati produttori artigiani della città con l’obiettivo di promuovere il brand Fabriano. Proseguirà l’investimento sul Museo della Carta e della Filigrana che quest’anno ha superato i 50mila visitatori e sugli altri contenitori culturali (Pinacoteca e Biblioteca), mentre i progetti del "Cortile di Francesco" con la riqualificazione dello spazio retrostante la biblioteca comunale, il recupero dello schermo per il cinema all’aperto e il punto ristoro, e della "Piazzetta Accogliente" nei pressi della chiesa di Sant’Onofrio contribuiranno a creare nuovi spazi e beni fruibili da un punto di vista culturale e turistico.

"L’Amministrazione ha fatto dell’investimento in cultura uno degli aspetti centrali della sua attività nella consapevolezza della proiezione internazionale che Fabriano può avere, dell’importanza della crescita della comunità e delle ricadute positive anche in termini turistici e di attrattività – dichiara il sindaco Daniela Ghergo -. Proseguiremo in questo anno che riteniamo cruciale per il rendiconto delle realizzazioni da presentare ai cittadini, intervenendo sia sulla qualificazione dei poli culturali che sull’organizzazione degli eventi".

"La cultura è motore di sviluppo – sostiene l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni -. Seguendo gli indirizzi Unesco anche nel 2025 ci muoveremo con una programmazione che vuol arricchire la vita della comunità puntando sulla diffusione e l’accesso alla cultura in tutte le sue forme. Investiremo sulla tecnologia digitale".