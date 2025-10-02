"Un’esperienza incredibile. Gara più dura della mia vita"

Un Mondiale da ricordare. Sei giorni di pura adrenalina per Gianmarco Garofoli dopo la chiamata del ct Marco Villa per sostituire l’amico Giulio Pellizzari, ammalato. In tutta fretta ha programmato il volo e preparato le valigie. Allenamenti, riunioni e domenica la gara, durissima, chiusa al 22esimo posto. A Kigali, in Ruanda, per un Mondiale storico, il primo in Africa.

"In pochi giorni ho vissuto emozioni fortissime: dal fare le valigie di corsa a trovarmi catapultato in Ruanda - racconta il professionista di Castelfidardo, 23 anni tra pochi giorni -. Tutto è successo così velocemente che non ho neanche avuto il tempo di realizzare che stavo vivendo uno dei sogni della mia vita. Correre un Campionato del Mondo vestendo la maglia azzurra e rappresentando l’Italia".

E che mondiale. "È stata senza dubbio la gara più dura della mia vita. Ho dato tutto me stesso, e lo stesso ha fatto tutta la squadra azzurra. Abbiamo corso per l’Italia e con l’Italia nel cuore. Non posso che ringraziare la Federciclismo per questa opportunità, un ricordo che rimarrà indelebile per tutta la mia vita". Garofoli racconta l’esperienza sulle strade africane prima di raggiungere la Francia dove domenica correrà sempre con la Nazionale il Campionato Europeo élite in linea.

"E’ stato per me un mondiale fantastico, un bilancio assolutamente positivo e la mia performance è stata molto buona. Sono contento della gara che ho fatto e che abbiamo fatto come squadra. Ci siamo mossi bene. Abbiamo dato il massimo per Ciccone che ha colto un sesto posto, ho lavorato per lui, e quindi posso ritenermi soddisfatto vista la durezza del mondiale. È stato il massimo che potevamo ottenere come Nazionale. Abbiamo finito la gara solamente in 30 corridori, una gara da sfinimento, durissima, perché già dopo 170 km la corsa aveva preso una piega. Quando Pogacar è partito eravamo già tutti a tutto, tutti ‘morti’. E mancavano ancora 100 km".

Uno spettacolo in gruppo, ma anche fuori. "E’ stato un mondiale difficile per il dislivello (5000 metri), per i km pedalati, quasi 270, per l’altura che si faceva sentire, per lo smog e tanta umidità. Ma c’era un’atmosfera bellissima, tantissimo pubblico lungo le strade, tanto tifo. Una bella esperienza vissuta in un’altra parte di mondo". Ora l’Europeo. "Sono pronto. Dal Ruanda sono andato direttamente in Francia. Speriamo bene, la condizione è buona e credo che farò anche un bell’Europeo e un bel finale di stagione, dove correrò anche la Tre Valli e il Lombardia".

E poi un pensiero ai tanti tifosi che lo hanno seguito in tv: "Grazie a tutti per avermi seguito. Un’esperienza che mi porterò dentro per tutta la vita".