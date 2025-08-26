"Un’estate 2025 da record per il turismo". Marco Giacanella e la sua ’ricetta Falconara’

"La stagione estiva che sta per finire è stata particolarmente positiva a Falconara, e ha dato ottimi risultati sia in termini di gradimento che di partecipazione del pubblico".

È l’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella a tracciare un bilancio delle iniziative che, tra spiaggia e città, hanno coinvolto operatori, associazioni e cittadini.

"Abbiamo proposto un calendario ricco e variegato – l’esordio dell’assessore – che ha saputo unire tradizione e innovazione. Due street food, il Seafood con un ospite di rilievo nazionale come Antonio Mezzancella, e un evento musicale con un artista di primo livello come Dargen D’Amico hanno animato le varie serate, richiamando un pubblico numeroso anche da fuori comune".

Successo anche per la Notte bianca dei desideri, rilanciata in una veste rinnovata con uno show musicale anni ‘90, che per Giacanella "ha registrato un’affluenza straordinaria nel nostro litorale". E ancora, tra le novità, "spicca il Pizza Festival, un format proposto per la prima volta nelle Marche, che in tre giorni ha attirato migliaia di persone con un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa".

Accanto a queste proposte, per arrivare alle manifestazioni più recenti, "non sono mancati gli appuntamenti più attesi della tradizione: la Festa del Mare e i fuochi d’artificio, che anche quest’anno hanno saputo emozionare le tantissime persone accorse in spiaggia. La Notte bianca dei ragazzi ha divertito i più piccoli, mentre il Color Day si è confermato come un evento allegro, colorato e partecipatissimo".

Ma la stagione ha avuto inoltre una forte connotazione culturale, con rassegne molto seguite come Sapori d’Estate, la rassegna Anna Bonacci e, tra le new entry, la Fisica sotto le stelle.

Importanti anche le attività dei Pionieri della Rocca e gli eventi a Rocca Mare, che hanno permesso di diffondere l’offerta culturale e ricreativa in città.

Per Giacanella, "un tratto distintivo dell’estate falconarese rimane la sostenibilità, elemento che guida le scelte dell’amministrazione e che spinge a proporre sempre qualcosa di nuovo".

L’assessore indica quale "segreto del successo il valore aggiunto della collaborazione".

Il suo ringraziamento va "alle associazioni, agli operatori turistici e in particolare agli operatori balneari, che con il loro impegno quotidiano rendono la nostra spiaggia accogliente, adatta alle famiglie e ai giovani, capace di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo e di proporsi come realtà attrattiva anche oltre i confini comunali".

Giacomo Giampieri