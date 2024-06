Un’estate con eventi in tanti luoghi della città: dalla musica alle mostre e poi cinema e feste

Ecco il cartellone degli eventi estivi con una pioggia di iniziative da giugno a settembre. E poi Revaivol, il 12 e 13 luglio, un festival musicale che coinvolgerà la città con concerti ed esibizioni. Inoltre. G, Fabcon un evento dedicato ai giochi di ruolo, ai fumetti e alla cultura nerd, che si terrà dal 20 al 25 agosto al Palazzo del Podestà.

Grande attesa per la settimana di FabriJazz, dal 20 al 25 agosto, che trasformerà Piazza del Comune in un palcoscenico per serate di musica jazz con artisti di fama internazionale e locale. "Grazie alla collaborazione con le numerose associazioni locali – spiega il sindaco Daniela Ghergo - abbiamo creato un calendario che comprende spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche all’aperto, mostre d’arte, mercatini, esposizioni, attività sportive e laboratori creativi. Queste iniziative sono pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età, valorizzare i talenti locali e accogliere le persone che visiteranno Fabriano".

Tra gli eventi spiccano le Notti nei musei, serate speciali che uniscono aperitivi e visite guidate nei principali siti museali della città e in biblioteca, offrendo momenti di cultura e socializzazione in ambienti suggestivi. Le proiezioni di cinema in giardino trasformeranno i Giardini del Poio in una sala cinematografica all’aperto. Poi concerti di musica nei chiostri con esibizioni dal vivo e con concerti di pianoforte all’Oratorio della Carità. Gli amanti della letteratura potranno partecipare alle Letture di opere scelte, incontri dedicati alla lettura di testi selezionati. Inoltre, il programma include Autovelox - Il podcast che supera i limiti, una serie di incontri per discutere di temi attuali e storie di ispirazione.

Ad Argignano il Torneo del Mojito Volley e i Giochi senza frontiere a San Donato. Seguiranno la Festa della Felicità ad Argignano, giunta alla sua 39° edizione, e la Festa di Marischio a fine luglio. Infine, ad agosto, chiuderanno la Sagra della Lumaca, giunta alla sua quarantesima edizione, a Cancelli e la Sagra dell’Agnello a Poggio san Romualdo. Il 9 agosto a Castelletta Picnic teatrali al Parco con Teatro Giovani Teatro Pirata.

E ancora il premio biennale “Marche d’Acqua” Fabriano Watercolor Prize, dal 13 luglio al 30 settembre al Museo della Carta e della Filigrana, “Heavenly Scapes” di Sergey Temerev, dal 18 giugno al 7 luglio, stessa location. Tutto il cartellone estivo è su www.fabrianoestate.it,