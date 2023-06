Un’estate di eventi nel nome della Rotonda

Musica, cinema, teatro, festival e naturalmente sport e divertimento nel cartellone degli eventi estivi della spiaggia di velluto. Sono più di cinquanta le iniziative che il Comune di Senigallia propone da giugno ad agosto: c’è attesa per i grandi eventi.

Si parte oggi da Cesano dove torna la tradizionale ‘Sagra del Pesce’ e domani si apre lo shopping sul lungomare Mameli tra le bancarelle del mercato ‘Primo Sole’ e domenica spazio alla Giornata Nazionale dello Sport con il varo di Malupa 5.0. la prima imbarcazione al mondo accessibile a tutti.

C’è attesa per i grandi eventi, il primo in calendario è datato 14 giugno, giornata in cui la spiaggia di velluto ospiterà il passaggio delle 1000 Miglia, mentre il 21 giugno lo stadio Bianchelli ospiterà la ‘Partita del Cuore Insieme per Senigallia’.

A sorprendere sarà l’Rds Summer Festival, in programma il 23 e 24 giugno in piazza Garibaldi: il villaggio prenderà vita già nel pomeriggio in attesa delle 18, quando un dj set ingannerà l’attesa del primo concerto in cui si esibiranno tre artisti, due serate da non perdere in cui sei protagonisti della musica italiana faranno ballare la piazza sotto le stelle. Tra gli ospiti annunciati Achille Lauro, Sangiovanni, Mr Rain, ma circolano anche i nomi di Giorgia e Biagio Antonacci. Dal 29 giugno al 1 luglio in piazza Roma torna protagonista il Festival del Fado. Il 6 luglio in piazza Garibaldi appuntamento con la storia della musica perché è da lì che partirà il tour di Gianni Morandi ‘Go Gianni Go’.

Un cartellone importante per una ricorrenza importante, il 90esimo compleanno della Rotonda a Mare, per festeggiare il gioiello sospeso tra cielo e mare l’Amministrazione ha organizzato una serie di eventi che si sussegueranno dal 12 al 24 luglio: il 22 luglio va in scena in piazzale della Libertà ‘Il nostro disco che suona – omaggio a Fred Buongusto’, un appuntamento in cui la Rotonda sarà la protagonista insieme alla musica: ospiti della serata New Trolls, Francesco Baccini, Marco Armani e Nino Roto Ensemble.

Le canzoni di quegli splendidi anni accompagneranno la storia del monumento ormai simbolo del turismo marchigiano. Una settimana di fuoco perché dal 15 al 23 luglio, nel villaggio che sarà allestito sul lungomare Mameli torna il 105 XMasters, il Festival degli sport estremi che darà spazio anche a sport innovativi e acquatici per tutte le età.

Dal 29 luglio al 6 agosto nel centro di velluto sembrerà di essere catapultati negli anni ’50 con la XXII edizione del Summer Jamboree. E a Senigallia dagli anni ’50 agli anni ’80 il salto è breve perché dal 11 al 13 agosto in piazza Garibaldi torna il Festival anni ’80 ‘Back to the pass’.

Il cartellone delle manifestazioni prevede inoltre spettacoli a misura dei più piccini: la rassegna Ambarabà – baracche e burattini, appuntamenti con il Mago Espy, il villaggio del 100esimo Anniversario della Warner Bros., due serate con le Tartarughe Ninja, la Scienza in piazza ed il Foro dei Balocchi. Tanti anche gli appuntamenti culturali tra cui spicca il Festival Ventimilarighesottoimaringiallo in programma dal 21 al 25 agosto.

Silvia Santarelli