Un’estate per cantare. Spunta anche De Andrè nel festival dei cantautori. Si lavora pure per "Spilla"

L’amministrazione comunale questa volta si è mossa per tempo e, soprattutto, l’Autorità portuale ha recepito la necessità di aver a disposizione gli spazi davanti al mare per organizzare il cartellone estivo. Detto fatto. E così in questi giorni fioccano gli annunci di concerti estivi che avranno come cornice il porto e in particolare quella che era stata la novità dello scorso anno: l’Arena sul Mare. Quello spazio dedicato ai concerti e agli eventi, che può contenere fino a un massimo di 5mila persone, e che quest’anno dovrebbe essere inaugurato, se non ci saranno sorprese precedenti, dall’UlisseFest, la seconda edizione in programma dal 4 al 6 luglio.

Ebbene proprio il 4 luglio l’Arena ospiterà il concerto dei Coma Cose che hanno creato l’ennesimo tormentone (Cuoricini). Il festival avrà anche un concerto il 5 luglio e un dj set notturno.

Ieri, poi l’altra novità: il concerto di Cristiano De Andrè, tutt’altro genere, che proporrà un concerto di grande fascino il 29 luglio: "De Andrè canta De André best of estate 2025", un omaggio di Cristiano al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali (biglietti disponibili qui: https://bit.ly/deandrebestoftour). Una nuova data del tour che partirà il 25 giugno da Piacenza.

Il concerto di De Andrè, in realtà, dovrebbe far parte di un tris di eventi dedicati al mondo cantautorale sempre alla fine di luglio.

Ma l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio, vorrebbe rendere il luglio 2025 in città molto caldo almeno sotto il profilo musicale. E così si sta lavorando per portare altri eventi da "incastrare" tra l’UlisseFest e la fine del mese dedicata ai cantautori.

Tutto qui? No, la vera sopresa potrebbe arrivare dal festival Spilla che lo scorso anno si era fermato. Si lavora per un ritorno in grande stile, almeno nelle intenzioni, con location che potrebbero essere diverse rispetto alle precedenti edizioni che avevano il loro fulcro nella Mole Vanvitelliana (a proposito, ma nel grande pentagono sul mare torneranno i concerti?). Spilla potrebbe "invadere" la città nel senso che utilizzerebbe gli spazi che il Comune prevede di utilizzare per il cartellone estivo e dove sono già presenti le infrastrutture adatte. Insomma tanta carne al fuoco in attesa degli annunci e delle conferme.

Intanto, tornando all’ultimo evento in programma, vale a dire l’arrivo di "De André canta De André best of estate 2025" Cristiano, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

