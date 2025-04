"Un’estate rocca di emozioni, si inizia con Falcomics"

L’edizione 2025 di Falcomics vuole far vivere al pubblico "un’esperienza autentica, coinvolgente e profondamente umana". Alza l’asticella, l’assessore Marco Giacanella. Già a febbraio, ospite al Padiglione Marche di Villa Ormond nell’ultima giornata del Festival di Sanremo, il titolare delle deleghe a Turismo e Cultura aveva fornito un antipasto rispetto all’evento clou per Falconara, quest’anno in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio. Mentre mercoledì, alla conferenza di lancio ufficiale al Castello con gli organizzatori della Live Emotion Group, il direttore artistico Gianluca Del Carlo e il sindaco Stefania Signorini, è entrato nei dettagli sull’importanza della kermesse dedicata ai mondi comics, games e cultura pop per la città, che si arricchisce "non solo dal punto di vista turistico e dell’intrattenimento, ma soprattutto sotto il profilo culturale".

Falcomics, infatti, per Giacanella "rappresenta un vero e proprio centro di aggregazione, capace di unire arte e culture diverse". Piazze, vie e aree verdi (più spiaggia) si trasformeranno in un parco tematico a cielo aperto all’insegna dell’empatia. Tra gli ospiti già annunciati Mauro Repetto, Giorgio Vanni, Marco Marzocca, Winx Club e Oliver Onions con Animeniacs. Meno di un mese, insomma, all’atteso festival. Poi, però, perché non sfruttare l’onda lunga del Falcomics in vista della bella stagione?

"La nostra idea è far vivere a Falconara un’estate ricca di nuove emozioni, con eventi originali e momenti di festa che renderanno ancora più speciale la nostra città", dice Giacanella. Per prima cosa, però, si partirà dalla conferme: "Intendiamo confermare gli appuntamenti che ormai fanno parte della tradizione estiva falconarese, a partire dal Color Day del 14 agosto, capace di attrarre visitatori anche da fuori città, fino alla Festa del Mare del 15 agosto, il nostro evento più identitario, coronato come sempre dai fuochi d’artificio".