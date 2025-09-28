Un’estate senza fine. Ecco i Mondiali di vela. Sfida a Marina Dorica: 22 barche per 6 nazioni

Marina Dorica torna a trasformarsi in un mini villaggio olimpico: da oggi, infatti, inizierà ad accogliere alla sede sportiva della Sef Stamura i primi partecipanti del campionato mondiale di vela classe Platu 25, l’evento più atteso dell’autunno velico marchigiano, organizzato dalla Sef Stamura. Le acque del capoluogo dorico faranno da teatro a una competizione di altissimo livello: dal primo al 4 ottobre, infatti, ventidue imbarcazioni per sei nazioni e due continenti (Italia, Grecia, Lituania, Francia, Germania e Canada) si sfideranno in una serie di prove che si concluderanno sabato, giornata finale e di premiazioni. Sono attese circa duecento persone, tra equipaggi e accompagnatori.

La classe Platu 25, battezzata nel 1994 come Beneteau 25, è riuscita nell’impresa di attraversare tre decenni mantenendo intatto il suo fascino. Il segreto? Un progetto che ha saputo coniugare semplicità e innovazione, creando un’imbarcazione che attira velisti alla ricerca di prestazioni elevate senza rinunciare alla solidità. Il successo italiano della scorsa edizione iridata ad Atene fa ben sperare: tutti e tre i posti del podio erano stati occupati da equipaggi tricolore. In testa Euz II di Francesco Lanera del Circolo della Vela Bari, guidato dal timoniere Paolo Cian, imbarcazione che ha conquistato anche il recente tricolore di classe a Senigallia. Al secondo posto il senigalliese Fandango di Marco Angiolini, terzi i romani di Bonaventura. Tutti e tre gli equipaggi saranno presenti anche al Mondiale di Ancona.

Numerosa la flotta delle Marche: oltre al già citato Fandango, scenderanno in acqua Uka Uka Ya Man di Gianni Giombi, Ursa Minor di Lorenzo Bertini, Ecclevi del Circolo Nautico Sanbenedettese e Irritabile della Sef Stamura, su cui spiccano i fratelli Giuseppe e Paolo Mascino affiancati dai giovani talenti di casa. "È un onore straordinario ospitare questo mondiale – ha spiegato il caposezione e vicepresidente Sef Stamura Giuseppe Mascino durante la presentazione –. L’invito della federazione internazionale conferma la nostra tradizione organizzativa".

Il vicesindaco Giovanni Zinni ha sottolineato l’importanza dell’evento per tutta la città: "La vela rappresenta un volano formidabile per il turismo sportivo. Eventi come questo portano ad Ancona centinaia di appassionati, creando un indotto significativo per l’economia locale". Francesco Flamini, presidente della Sef Stamura, ha ricordato la storia ultracentenaria della società: "Dal 1907 la nostra polisportiva è cresciuta fino a contare cinquecento iscritti. La vela è la punta di diamante, ma non dimentichiamo atletica e arti marziali".

Un appuntamento che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo della vela giovanile nelle Marche, come ha ricordato la presidente della decima zona Elisa Del Zozzo: "La classe Platu 25 e lo sviluppo dell’attività giovanile su barche di classe Minialtura sono aspetti di notevole rilievo che in zona, come federazione, stiamo cercando di far crescere". Presente anche il vicepresidente vicario del Coni Marche, Marco Porcarelli. Il programma prevede controlli di stazza per domani e martedì, mentre mercoledì alle 13 prenderà il via la prima prova ufficiale.

