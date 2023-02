Un’estate senza Quilly e la sua storica edicola

Sarà un’estate senza Quilly’s, dopo 13 anni la storica edicola gestita dalla famiglia Tranquilli non riaprirà. Ad annunciarlo dalla sua pagina Facebook è Simone Tranquilli, edicolante, poeta dialettale e youtuber conosciuto anche oltre oceano: "Prima che lo sappiate da qualcun altro, ve lo dico io, a nome anche di chi, più di me, ha gestito questo posto negli ultimi anni, mia moglie. L’edicola Quilly’s la prossima estate non ci sarà – spiega Simone Tranquilli, titolare di Quilly’s - I perché sono tanti, in realtà è uno solo. La gente non legge più e i costi sono sempre piu alti. Qui ho passato, abbiamo passato le nostre ultime tredici primavere, estati fino alle porte dell’autunno. Il mondo va veloce e non sempre riusciamo a stargli dietro". Simone ‘Quilli’ Tranquilli negli anni ha cercato di organizzare eventi legati alla lettura di libri come favole per bambini, utilizzato i locali nei mesi invernali per confezionare i pacchi di ‘Terre Resistenti’, ma anche raccolto fondi per gli alluvionati, creato T-shirt e felpe, tutto per cercare di mantenere la sua attività: "Non chiudiamo per andare ai Caraibi ma per manifesta inferiorità – prosegue - potrei scrivere milioni di cose e invece scrivo solo questo.Solo una cosa voglio puntualizzare, non c’è stata alcuna decisione che non sia stata condivisa. Non uno screzio, non un’imposizione". Nella sua edicola sono nate anche le rubriche diventante un appuntamento fisso per tanti utenti social: "Ringraziamo tutti quelli, da zero a centoventi anni che abbiamo fatto felici anche per un solo secondo, perché l’edicola è sogno e felicità. Ringrazio tutti quelli che hanno sorriso con i racconti su clienti, ‘ÈAdeStembr’ e ‘Misteri del Sesso’ - prosegue - Un giorno una signora mi ha fermato e mi ha detto. "Lei mi fa tanto sorridere e mi creda, a volte è l’unico momento felice della giornata".