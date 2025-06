Un’estate tra musica, fuochi e tante novità

"Fin da quando ero assessore a Cultura e Turismo, ho sempre desiderato un Comune che non realizzasse eventi da solo. Ma una comunità, vivace e coesa, che partecipasse attivamente alla costruzione del cartellone delle iniziative. Questo è stato possibile grazie a voi". E per voi, il riferimento è alle associazioni, il cui contributo, per il sindaco Stefania Signorini, anche quest’anno è stato fondamentale per preparare ‘Falconara Estate 2025’. Programma presentato ieri, in una Sala del Leone gremita, in presenza di chi, quelle deleghe, le ha ricevute da Signorini, ovvero l’assessore Marco Giacanella, e le numerose realtà cittadine. "È una grande soddisfazione essere riusciti a coniugare eventi con un target squisitamente turistico con eventi culturali – dice Giacanella –. Un mix che siamo convinti potrà intercettare il gradimento del pubblico".

Dopo l’antipasto del Sea street food, il main event è il concertone gratuito di Dargen D’Amico, venerdì prossimo alle 21.30 in piazza Mazzini. Poi, 18, 19 e 20 luglio, per la prima volta in assoluto, sempre in piazza arriverà il Pizza Festival, che trasformerà la città in una grande pizzeria a cielo aperto con pizzaioli acrobatici e specialità da tutt’Italia. Il 25 luglio, nella spiaggia libera davanti al sottopasso di via Goito, riecco La Notte bianca dei desideri nella veste musicale con il ‘90 Mania Show’.

Tra le novità, la rassegna ‘Fisica sotto le stelle’ alla Corte del Castello (11 luglio, 8 e 29 agosto). Confermato, invece, l’amato ‘Ballando sotto le stelle di Falconara’ con l’associazione Mamo Dance (piazza Mazzini, sabato 5 luglio). Il 7 agosto, in piazza, la Notte Bianca Kids. Anche la Corte del Castello si animerà con ‘Sapere d’Estate’ con Cecilia Cozzi, Martina Giordani e Fabio Sartorelli il 21 luglio, la rassegna curata da Ankon Cultura con serate il 6, il 20 e il 27 agosto tra arte, psiche e storia. Il 16 luglio, invece, la conferenza per ripercorrere la Liberazione di Falconara con gli storici Roberto Lucioli, Simone Massaccesi, lo scrittore Corrado Manzotti e il moderatore Luca Subissati. Corte che sarà pure il palcoscenico delle associazioni teatrali, a partire da Koinè (11esima edizione della rassegna Anna Bonacci), Iride, Sorrisi e Musica, Amt Teatro, Unitre Montemarciano, Teatro del Sorriso.

Tra le band, i Pronipoti, la Sera dei Miracoli e Artemusica. Il 30 agosto la finale del Festival Sotto il Conero. Oggi, invece, lo start della Festa della Famiglia a Castelferretti. Nella frazione, ad agosto, la Festa dei ragazzi biancorossi (dal 18 al 24) e la Fiera franca dei ragazzi (29). A Rocca Mare, la Pro loco Pionieri proporrà eventi da domenica al 14 agosto. Il 31 agosto lo yoga a Montedomini con Shambala Jesi. Poi i classici nel solco della tradizione. E allora, il doppio appuntamento con la Festa del Mare: il 10 agosto la processione delle barche, a Ferragosto l’iconico spettacolo pirotecnico.

Giacomo Giampieri