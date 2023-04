Un’estetista, contratto anche a tempo pieno

Una estetista. Codice offerta 5119441 Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Centro estetico di Falconara m.ma ricerca una estetista con o senza esperienza. Saranno valutate candidature proposte da apprendistie estetista, estetistie neo qualificatie, estetistie con esperienza. Titolo di studio: licenza media o diploma di istruzione secondaria superiore. Patente b e auto propria. Saranno preferiti candidatie domiciliatie nei comuni di Falconara m.ma e Ancona. Tipologia contrattuale: tempo determinato (12 mesi) o apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno o part-time da valutare in base alle esigenze della lavoratrice. Per candidarsi curriculum a [email protected] segnalando il codice di riferimento 5119441.