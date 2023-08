Un’impronta inconfondibile "Ha ridisegnato il porto"

Il convegno internazionale di studi ‘Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773 – 2023’ è, tra le altre cose, il primo grande evento culturale con cui si confronta la nuova amministrazione comunale. Non a caso l’assessore Anna Maria Bertini sottolinea che "Ancona è particolarmente lieta di ospitare questo convegno. Per la città è doveroso onorare la memoria di Vanvitelli, l’architetto dell’acqua che ridisegnò la città verso il mare per legarla al porto, poiché Ancona è il suo porto: dal molo Nord, dove raddoppiò l’arco di Traiano con il ‘suo’ arco Clementino, e al molo Sud, dove realizzò un’isola pentagonale artificiale di 20.000 metri quadri, appunto la Mole".

L’assessore parla di "una visione e un’opera che lasciano un segno architettonico e paesaggistico fortissimo nella città, che si configura come vera ‘Porta d’oriente’, prefigurando così quella rete di relazioni con l’altra sponda dell’Adriatico. Potremmo dire che Luigi Vanvitelli sia stato il precursore della Macroregione adriatico-ionica". Il convegno contribuirà a far conoscere il nostro patrimonio vanvitelliano, che naturalmente non si limita alla Mole. C’è innanzitutto la splendida facciata della Chiesa del Gesù, il già citato Arco Clementino, il Tempietto delle Reliquie al Duomo, gli interventi nella chiesa di Sant’Agostino e a Palazzo Ferretti, il balcone del Palazzo Jona-Millo, il basamento della Lanterna... "Percorrendo la città antica troviamo una ricca serie di opere che testimoniano la fervida attività dell’artista ad Ancona – ricorda Bertini - dove per la prima volta ha utilizzato la conchiglia che è una sorta di firma del Vanvitelli. Le celebrazioni vanvitelliane, ispirate alla cooperazione interistituzionale, all’attivazione di processi di rete e alla diffusione di partenariati pubblico-privati promuovono una rinnovata attenzione ai temi del nostro tempo coniugando l’esperienza del passato con l’insegnamento al presente per affrontare più responsabilmente il futuro".

Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione, ricorda che il convegno ha come presupposto il protocollo d’intesa siglato con la Reggia di Caserta, che "prevede iniziative integrate come la realizzazione di attività di studio, la valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio per la diffusione dell’opera del grande Maestro. Approfondendo Vanvitelli impariamo anche un altro modo di raccontare il territorio, ad esempio attraverso itinerari a tema che potranno arricchire l’offerta della nostra regione".

r. m.