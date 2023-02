"Un’ingiustizia, non lo abbiamo deciso noi"

"Alla fine siamo sempre noi ad andarci di mezzo. Ci condannano a restituire dei soldi che noi abbiamo comunque speso di tasca nostra. Tutto ciò è assurdo".

Si potrebbe fare un copiaincolla con le dichiarazioni rabbiose degli agenti del comando della polizia municipale, oggi polizia locale, di Ancona. Si tratta di più di cento agenti che, chi più chi meno, dovranno ridare indietro dei soldi concessi dall’amministrazione comunale sotto forma di indennità per acquistare vestiti e accessori a corredo della divisa di ordinanza.

La decisione di ottenere indietro il denaro non è ovviamente stata presa dal Comune e dalla giunta, ma disposta dal Ministero di Economia e Finanza che ha criticato il modus operandi: "La cosa che mi fa arrabbiare in maniera particolare è che quei soldi non li abbiamo chiesti noi, ci sono stati dati grazie a un provvedimento dell’amministrazione sulla base di una delibera votata e approvata dal consiglio comunale. alla fine di mezzo ci finiamo noi _ aggiunge l’agente del comando di Ancona che chiaramente preferisce mantenere l’anonimato _. Ogni volta va a finire così, altri prendono provvedimenti e noi ne paghiamo le conseguenze.

Dal comando e dall’amministrazione non ci aspettiamo alcun supporto, la scelta è stata politica con tutto ciò che ne consegue. Quale somma mi toccherà restituire personalmente? Dovrò ridare 2.100 euro circa". L’ammontare complessivo dipende da vari fattori, a partire dal grado e dal periodo di servizio realmente svolto all’interno del comando tra il 2013 e il 2018. Una buona parte di agenti durante quel quinquennio ha cessato l’attività per pensionamento o si è trasferito ad altro comando. Molti, tuttavia, hanno coperto l’intero periodo temporale. Ora spetterà agli avvocati e alle organizzazioni sindacali evitare questa misura.