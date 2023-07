Un’insegnante ai fornelli Il Molo piange Anna Rita

Era una donna speciale e per sempre resterà nei cuori e nelle menti di chi l’ha incontrata. Anna Rita Pesaresi, moglie di Fabrizio Giacchetti del Molo, è scomparsa ieri, quasi all’improvviso lasciando quanti l’hanno conosciuta nel dolore di una perdita giunta troppo presto e inaspettata. Nata a Numana nel 1952, Anna Rita si sposa nel 1976 con Fabrizio che in quel periodo affianca i genitori Ilario e Nitria che hanno avviato l’attività del ristorante il Molo sessantadue anni fa. Laureata in Lettere, dopo un breve periodo di insegnamento, lascia la scuola per stare accanto al marito in un impresa che allora stava decollando verso un futuro che vede il Molo essere oggi un ristorante conosciuto a livello internazionale. Nel 1977 nasce Giacomo e nel 1982 Claudia, i suoi figli adorati cui ha dedicato ogni attimo del suo tempo. "Rita amava i fiori di ogni tipo. - dice di lei la nuora Giada - Le portavano gioia. Ricordo i pranzi di fine stagione con i suoi ragazzi, i fornitori, i clienti. In questi eventi festeggiavamo anche il suo compleanno e tutto il Molo veniva invaso di fiori che le portavano in dono. Il Molo diventava tutto fiorito. Lei amava fare regali. Penso che nella sua vita abbia fatto milioni di doni a tutti. Ma quello più bello è stato sempre il suo sorriso e l’amore che portava in famiglia". Una donna solare come ricorda Federica Rubini del ristorante Emilia: "Quando andavo a farle visita, dalla cucina usciva prima il suo sorriso e poi lei. Era dolcissima, sempre calma e gentile con chiunque. Sapeva infondere serenità". E così la ricordano, una donna che da insegnante si è trasformata in cuoca per stare accanto alla sua famiglia e pur nel turbine che si aggira in ogni cucina di un locale della baia, lei non ha mai perso la sua cultura, la sua educazione, la sua generosità, la sua dolcezza dedicando impegno e sacrificio sino a circa otto anni fa quando si è, per modo di dire, messa a riposo non trascurando però mai di recarsi al Molo, quasi ogni giorno, per stare con i suoi cari e con la sua gente, i suoi collaboratori cui sapeva sempre infondere fiducia. "Mi ha accompagnato in tutto il mio percorso professionale - ha detto Simone Baleani chef del Molo - standomi accanto in ogni momento.

Donna dotata di una grandissima sensibilità fu l’unica a capire quando nacque la mia prima figlia. Io e mia moglie eravamo in ospedale senza averlo detto a nessuno ma lei ci venne a cercare. Solo lei aveva compreso la bella cosa che stava accadendo". Anna Rita fa parte di quel gruppo di donne che hanno rappresentato la vera anima imprenditrice di Portonovo contribuendo, con impegno e lungimiranza, a fare della baia un luogo speciale. Lascia il marito Fabrizio, i figli Giacomo e Claudia, i nipoti Giulio, Genny, Barbara, Corrado, Serena e Gemma. Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale del Poggio. Claudio Desideri