Unione tra Chiaravalle, Montemarciano e Don Leone Ricci per un progetto ambizioso nel basket

Unione nel basket dilettantistico della provincia per creare un nuovo ambizioso progetto. Ad annunciarla sono le società Chiaravalle Basket, Montemarciano Basket e Don Leone Ricci Chiaravalle, che dopo anni di collaborazione nell’attività giovanile col nome di MonteValle Academy, lanciano un nuovo progetto che coinvolge pure la prima squadra. "L’obiettivo è creare una realtà strutturata e ambiziosa, in grado di offrire ai giovani atleti un percorso di crescita completo e al contempo costruire una prima squadra che rappresenti con orgoglio il territorio. La prima squadra sarà gestita da Chiaravalle Basket con il supporto di Montemarciano Basket, mentre la MonteValle Academy continuerà a essere il fulcro del settore giovanile", sottolineano i promotori, Marco Bruschi, presidente del Don Leone Ricci Chiaravalle, Samuele Simoncioni, presidente del Montemarciano Basket e Gianluca Pergolini, presidente del Chiaravalle Basket.

"Dopo la decisione di non prendere parte al campionato di serie C (dove il Montemarciano ha militato per anni anche con ottimi risultati) – sottolinea Simoncioni – volevamo ripartire con una visione ampia e condivisa". "Questo progetto rappresenta il futuro grazie all’esperienza e la forza dei nostri dirigenti. Ampliando la collaborazione si potrà offrire davvero il meglio ai nostri ragazzi", assicura invece Marco Bruschi mentre Gianluca Pergolini evidenzia: "il nostro obiettivo è sempre stato quello di formare i giovani e portarli in prima squadra. Ora possiamo farlo in un contesto più ampio, lavorando insieme per una società che sia punto di riferimento per tutto il territorio". Da Don Leone Ricci Chiaravalle, Montemarciano Basket e Chiaravalle Basket la promessa di mettere "il massimo impegno per unire energie, competenze e passione, con la volontà di costruire un futuro solido per il movimento cestistico locale".

a. p.