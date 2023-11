Un secco no alle guerre in corso: è arrivato ieri dalle celebrazioni del 4 novembre a Cerreto D’Esi. "Abbiamo ricordato anche quest’anno la giornata delle forze armate e dell’unità d’Italia – spiega il sindaco David Grillini - con la deposizione della corona al monumento dei caduti e al cimitero. La nostra Costituzione ripudia ogni forma di guerra, dobbiamo ricordare tutti quei ragazzi che sono morti credendo in un ideale di democrazia".