Unità d’Italia: si inizia da Castelferretti

Celebrazioni 4 novembre, ecco il programma degli eventi di Falconara in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate di domani. La cerimonia avrà inizio alle 10.15 a Castelferretti, con la deposizione di corone in piazza 2 Giugno davanti al Monumento alla Libertà, davanti alla lapide ai caduti di piazza Bissolati e al cimitero della frazione. Alle 11 le celebrazioni si sposteranno prima al cimitero di via Castellaraccia, poi in via Matteotti, davanti al monumento ai caduti e al cippo a ricordo dei martiri della Resistenza. Alle 11.45 l’ultimo appuntamento sulla spiaggia di Villanova, con la deposizione di una corona davanti al monumento ai caduti del mare. Oltre al sindaco Stefania Signorini e ai rappresentanti dell’amministrazione, saranno presenti le forze dell’ordine e le associazioni combattentistiche e d’arma, oltre alla banda di Castelferretti. In vista della cerimonia, il Comune ha provveduto alla pulizia e al ripristino delle lapidi poste accanto ai sarcofagi dei partigiani Goffredo Baldelli e Aldo Cameranesi, entrambi sepolti nel cimitero di Falconara. Le lapidi sono state ripulite dalla vegetazione e sono state tracciate di nuovo le scritte, scolorite dal tempo.