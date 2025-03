"Uniti contro esuberi che sono inaccettabili"

Fronte comune per tutelare l’occupazione: "Il nostro primo obiettivo è combattere per migliorare il piano industriale, salvaguardando tutti i posti di lavoro, che il distretto non sarebbe in grado di riassorbire, e garantendo competitività. Restiamo uniti". È stato il governatore Francesco Acquaroli, ieri, a fare sintesi rispetto alla vertenza Beko, in occasione dello sciopero indetto da Rsu, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, che ha portato i colletti bianchi a incrociare le braccia per un’ora dinanzi alla sede di viale Merloni. Nel sito di Fabriano, infatti, restano a rischio le posizioni di 226 tra impiegati e progettisti. Una mobilitazione necessaria dopo l’ultimo aggiornamento del tavolo al Ministero delle Imprese dello scorso 28 febbraio. Già allora le parti sociali avevano lasciato intendere che non ci sarebbe stato alcun accordo, senza una soluzione per il personale impiegatizio.

All’iniziativa è arrivata una risposta forte e bipartisan di politica, presente con numerosi esponenti nazionali e locali, e società civile. Per Acquaroli gli esuberi sono "inaccettabili", annunciando che Governo e Regione "sono pronti a mettere in campo politiche attive per sostenere l’occupazione, ma questo distretto e il patrimonio che esso rappresenta ed esprime per noi è irrinunciabile e ha ancora tantissimo da dare".

La delicata trattativa con Beko sul piano industriale prosegue. All’iniziativa anche gli europarlamentari Carlo Ciccioli (Fdi) e Matteo Ricci (Pd). Quest’ultimo reduce dal viaggio in Turchia. Incontrando la proprietà dell’azienda e il sindaco cittadino, Ricci ha rimarcato l’importanza per il tessuto socio-economico regionale della realtà di Fabriano e spiegato "che questi numeri non sono accettabili e che in una riorganizzazione aziendale devono tener conto di mantenere queste persone seppur assegnando loro altri ruoli e mansioni. Ho avuto la sensazione che siano molto interessati a fare un accordo con i sindacati, ma a queste condizioni il sindacato non firmerà mai".

Anche da parte sua un invito a rimanere compatti. Il sindaco Daniela Ghergo, accanto ai colleghi del Fabrianese e alcuni arrivati dall’Umbria, ha sottolineato che "non è solo una vertenza locale, ma riguarda un intero distretto industriale e coinvolgendo l’economia nazionale. Le trattative al tavolo ministeriale non stanno andando nella direzione che speravamo: non si parla di investimenti, né di un vero piano industriale, ma solo di esuberi. E noi non accettiamo politiche assistenziali che lascino il territorio senza prospettive".

Per le parti sociali è importante allargare il perimetro delle funzioni necessarie alla sopravvivenza e al rilancio della multinazionale, aumentando il numero delle funzioni strategiche da salvaguardare. Solidarietà ai lavoratori dal vescovo di Fabriano-Matelica Francesco Massara.