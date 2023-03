Uniti per Falconara fa quadrato "Ecco tutte le opere realizzate"

"Gli avversari politici del sindaco Stefania Signorini preferiscono denigrare ciò che è stato fatto e non sanno proporre alcun progetto concreto".

Così la lista Uniti per Falconara "fa quadrato" attorno al primo cittadino, che negli scorsi giorni è stato definito "in affanno" dal Polo dei Riformisti che sostiene il candidato Marco Baldassini.

"Di fronte ad un Comune che è stato lasciato senza risorse finanziarie proprie, definiscono opere di ordinaria amministrazione interventi come l’asfaltatura di via Flaminia (nella foto), la realizzazione della piazzetta Mondaini e piazza Martiri delle Foibe – dicono da Upf -. Distorcono la realtà in merito alla restituzione alla città dell’ex cinema Enal, i cui sono partiti nell’autunno 2021. Per opportunismo elettorale dimenticano di citare la completa ristrutturazione delle facciate e degli spogliatoi del PalaBadiali, la realizzazione del Centro Giovani, la riqualificazione del parco Kennedy e del Balcone del Golfo, la ristrutturazione delle scuola di Falconara Alta e Da Vinci di Castelferretti. Sbeffeggiano il restyling delle piazze Mazzini e Catalani".

E ancora: "A causa della totale mancanza di obiettività non riconoscono che la maggior parte delle opere, specie quelle più strategiche, sono state fatte grazie alla capacità della Giunta Signorini di intercettare oltre i 36 milioni di fondi non comunali". Fondi, che secondo Upf permetteranno di "riqualificare Villanova e Fiumesino, rivitalizzare l’ex Garage Fanesi, realizzare un polo scolastico in centro, creare un museo e il nuovo teatro". La lista di maggioranza conclude: "I fatti, purtroppo per loro, sono sotto gli occhi di tutti. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, frutto del lavoro di tantissime persone a partire dagli operai, impiegati e dirigenti comunali fino ad arrivare ai consiglieri e alla Giunta".