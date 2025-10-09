Uniti per i bimbi cardiopatici: "Ancona, accendi il cuore"

Motori rombanti, giochi e tanta solidarietà: sabato prossimo il Passetto si trasformerà in un grande abbraccio collettivo per i bambini cardiopatici ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Torrette diretto dal dottor Sergio Filippelli. L’iniziativa "Accendiamo il cuore", promossa dall’associazione "Un Battito di Ali" con il sostegno del Comune, della Regione Marche e degli sponsor, parte alle 15 ai piedi del Monumento ai Caduti. Il programma è tutto declinato in favore dei bimbi: motoraduno benefico, laboratori creativi per i più piccoli, alle 15.30 mototerapia dell’associazione Sorrisi e Motori, quindi acrobazie su due e quattro ruote. Non mancheranno lotteria e pesca di beneficenza per raccogliere fondi, mentre alle 18.30 chiuderà la giornata la musica della Jeegrobots Cartoon cover band.

"Un Battito di Ali" è nata dall’esperienza di genitori che hanno vissuto sulla propria pelle la cardiopatia dei figli e vogliono far sì che ogni piccolo degente possa affrontare l’ospedalizzazione nella maniera più serena possibile. "Quando si ammala un bambino si ammala tutta la famiglia", ha sottolineato l’assessore alla famiglia Orlanda Latini presentando ieri mattina l’evento in Comune. "Invito la cittadinanza ad accendere il cuore, a stringersi intorno a queste famiglie perché non rimangano sole nel loro percorso di speranza. Tutti insieme possiamo fare la differenza".

La presidente dell’associazione Chiara Mormile ha aggiunto: "Siamo tutti uniti dal fatto di avere bambini cardiopatici e vogliamo sostenere chi entra in questo mondo dopo di noi. Nel 2016, quando ho iniziato, l’associazione non esisteva e ricordo la differenza rispetto ad adesso. Il reparto è fantastico, non solo a livello professionale ma anche umano". Tra le iniziative più originali dell’associazione, il "dottor Pupozzi" che accompagna i piccoli in sala operatoria con una "cartella giocosa" e una "procedura dei sogni": al risveglio dall’intervento, infatti, un disegno personalizzato realizzato da due artisti li attende, come se il computer avesse magicamente "letto" i loro sogni attraverso tubi e sonde post-operatorie. Un tocco di magia per rendere meno dura la degenza.

Giuseppe Poli