Università e lavoro, lezioni di orientamento

"Orientarsi agli studi universitari e al lavoro". Il Lions club di Fabriano ha organizzato, in stretta collaborazione con l’Iis Merloni Miliani quattro incontri molto partecipati che hanno coinvolto tutte le classi 4°e 5° dell’Istituto. Gli incontri sono stati condotti dal socio Lions Alfredo Della Penna, con l’importante contributo del presidente del Lions Club di Fabriano, Alaimo Angelelli che, nella sua qualità di imprenditore, ha portato testimonianze dirette. "Il service - spiegano dal Lions club - nasce dalla constatazione che, nell’imminenza della conclusione del ciclo scolastico che porta al diploma, solo una minoranza degli studenti ha già sufficientemente chiaro quali saranno le scelte, di studio o lavorative, future. In ogni incontro si sono innanzitutto stimolati interventi da parte degli studenti riguardo a dubbi, orientamenti ed aspettative future. Contestualmente è stato anche sottolineato in particolare dall’imprenditore Alaimo Angelelli, l’importanza del cercare arricchire continuamente il proprio curriculum con interessi, esperienze vissute e competenze acquisite anche in attività extra scolastiche". Sono state poi illustrate e commentate le previsioni di Union Camere ed Anpla sull’andamento della domanda e dell’offerta di lavoro nei prossimi anni.