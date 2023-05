Università e Marina per una visione strategica

Giovedì 11 maggio 2023 presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" si è tenuta una conferenza stampa di presentazione della collaborazione formativa tra Università Politecnica delle Marche e il Comando delle Scuole della Marina Militare. Presentato il corso dal titolo "L’esegesi del nuovo Codice dei contratti pubblici tra giurisprudenza e prassi applicative delle PA. Servizi e forniture". "La visione strategica della formazione in ambito militare non può non prescindere da un rafforzamento delle relazioni con il mondo accademico ed, in particolare, con le Università" afferma l’Ammiraglio di Squadra Antonio Natale.