Università, emergenza alloggi: "La metà degli studenti resta fuori"

"Ha ragione l’associazione studentesca Gulliver: i dormitori Erdis di Ancona non riescono a coprire il 50% della domanda. Siamo in contatto continuo con il Comune, l’Università e la Regione, perché vogliamo diminuire questo problema". Lo dice a chiare lettere il direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio (Erdis), Giovanni Pozzari, quando parla di uno dei temi che da anni affligge il mondo degli universitari del capoluogo. Quello relativo alle poche camere utilizzabili dai fuorisede nei vari studentati. Il direttore lo fa elencando i numeri dei posti-letto disponibili negli ultimi tre anni, rispondendo così al tema ripreso nell’inchiesta di questi giorni sul Carlino.

Pozzari, il dato dei posti-letto disponibili nelle residenze di Ancona nell’ultimo anno accademico è in crescita rispetto al passato?

"Di posti-letto controllati dall’Erdis oggi se ne contano 446 nei sette dormitori a disposizione: un dato in crescita rispetto ai 330 dell’anno accademico 2020-21, dei 352 nel 2021-22 e dei 358 nel 2022-23. Ma non basta, perché a oggi possiamo coprire solo il 40% delle domande complessive, presentate da chi arriva da fuori per studiare. Quindi meno del 50%, come sostenuto già dall’associazione Gulliver. Ad Ancona la situazione è più critica rispetto alle altre università marchigiane".

Quanti dormitori ci sono per residenza ad Ancona?

"Ad oggi contiamo i 55 posti dello Scosciacavalli, i 15 del Pirandello, i 119 di Brecce Bianche, i 93 del Bartolo da Sassoferrato, gli 8 del Miglioli, gli 88 del Buon Pastore e i 68 del Monte Marino". Naturalmente tutti occupati".

Le prossime idee?

"Sono in fase di studio con Comune, Università e Regione. Per alcune ci vorrà del tempo, per altre ci stiamo già lavorando. Ai 68 posti-letto arrivati alla residenza Monte Marino, ne arriveranno altri 24 al Leopardi entro la fine dell’anno accademico. I lavori del 2024 alla residenza Saffi riporteranno 85 posti, grazie al finanziamento del Mur che sosterremo anche noi con 700 mila euro aggiuntivi. Siamo anche in discussione per trasformare l’ex caserma Derrate, al Cardeto, ma non sarà nel breve. Questi lavori porterebbero circa 140 posti in più e potremmo coprire un 55% della domanda. Ma non ci fermeremo qui".

Le altre idee in discussione?

"C’è il progetto già esistente sull’ex caserma Fazio, che porterebbe altri 50 posti-letto in più. L’Università ha in mente di riconvertire gli edifici di via Oberdan, il Comune vuole fare lo stesso con l’ex Palazzo di vetro. Altre possibilità potrebbero essere l’ex Cardiologico, già citato dalla nuova Amministrazione, o l’ex Assam, per aiutare gli universitari che studiano a Torrette. Tutto è sul tavolo. L’intenzione è di ritrasformare più immobili in disuso possibili, che oggi non portano decoro alla città".