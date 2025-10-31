Università delle Marche, passaggio di consegne per il nuovo rettore: “Messaggio di unità”

Ancona, 31 ottobre 2025 – Un passaggio di consegne nel segno della “continuità e condivisione”. L’Università Politecnica delle Marche ha un nuovo Rettore. Si è tenuta ieri, nell’aula magna “Guido Bossi” della facoltà di Ingegneria, la solenne “cerimonia del sigillo” che ha visto Gian Luca Gregori, a capo dell’ateneo negli ultimi sei anni, passare il testimone a Enrico Quagliarini, professore e già direttore del dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura. Un momento istituzionale, aperto da un video sui risultati dell’ateneo dal 2019 a oggi – un “campus diffuso” con 75 corsi e un’anima internazionale (il 12% di immatricolati sono stranieri) ma anche un chiaro messaggio politico: “A volte ci sono conflitti tra rettore uscente ed entrante – ha sottolineato Gregori – invece con Enrico abbiamo deciso di dare un messaggio di unità e visione comune. I passaggi possono essere pericolosi se non gestiti adeguatamente”. Il neo-rettore Quagliarini ha raccolto il testimone, tracciando subito la rotta: “L’ateneo è in forte crescita, ma non dobbiamo fermarci. L’università ha anche il dovere di formare le nuove generazioni, il pensiero critico e la classe dirigente del futuro”.

Un plauso alla gestione di Gregori e un augurio a Quagliarini è arrivato compatto dalle istituzioni. Il Prefetto Maurizio Valiante ha espresso “gratitudine e riconoscenza” al Rettore uscente “per gli eccellenti risultati conseguiti”, ricordando la sinergia su fronti caldi come il disagio giovanile e la rete antiviolenza. Il sindaco Daniele Silvetti ha rimarcato la vicinanza della città: “Nominare un assessore all’Università indica la nostra attenzione. Non può esistere città universitaria se non garantisce servizi essenziali agli utenti”. Dal canto suo, il Governatore Francesco Acquaroli ha evidenziato le sfide regionali, “in primis quella della sanità”, lodando l’eccellenza dell’ospedale regionale, e la necessità di “dialogo e sinergia” con l’ateneo sulle grandi questioni economiche. A chiudere la cerimonia, una sorpresa: l’esibizione del coro di Ateneo con il brano “Il coraggio delle idee”. Un congedo che Gregori ha commentato così: “Non chiederemo mai alle nostre studentesse e ai nostri studenti di voltarsi dall’altra parte”.