Università Politecnica. Parete per l’arrampicata consegnata al Cus dorico

Una parete per l’arrampicata sportiva al Cus Ancona. La struttura, realizzata dall’Università Politecnica delle Marche, è stata inaugurata ieri e consegnata al Centro Universitario Sportivo dorico per la gestione e l’organizzazione dei corsi. Al taglio del nastro, avvenuto nella sede degli impianti sportivi universitari di Posatora, erano presenti per l’ateneo il rettore Gian Luca Gregori e l’ingegner Michele Pompili, Fabio Luna presidente Coni Marche, Marco Battino assessore all’Università del Comune di Ancona, David Francescangeli presidente Cus Ancona e Damiano del Bianco presidente regionale Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: "Abbiamo appena presentato i Campionati Nazionali Universitari che vedranno protagonista il nostro ateneo – sottolinea il Rettore Gregori – e oggi torniamo a evidenziare, con questo impianto, l’importanza che ha per noi lo sport. Per questo consegniamo questa struttura al Centro Universitario Sportivo di Ancona che saprà utilizzarla nel migliore dei modi, perché sia a disposizione degli studenti, delle studentesse e della città, per promuovere questa disciplina molto apprezzata fra le giovani generazioni".