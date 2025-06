Università Politecnica di Ancona a un ingegnere. Quagliarini nuovo Rettore: ha ottenuto 539 preferenze

Ancona, 6 giugno 2025 – Nessuna sorpresa dalle urne, sarà il professor Enrico Quagliarini, del dipartimento di Ingegneria, a guidare l’Università Politecnica delle Marche per il sessennio 2025-2031. Sarà lui a indossare l’ermellino dopo i sei anni di leadership del professor Gian Luca Gregori. Ieri sera dopo le 20, al termine di un’affollata partecipazione alle urne, con code lente sotto il solleone all’esterno dell’ufficio elettorale di via Palestro, è arrivato il risultato finale elettronico: Quagliarini ha ottenuto 539 voti e ha distanziato il suo unico rivale, il professor Riccardo Lucchetti, docente di econometria, vero e proprio outsider. Lucchetti ha ottenuto 105 preferenze, un buon risultato considerando tutto. Altissima l’affluenza e il merito di questo risultato va ascritto principalmente alla discesa in campo all’ultimo momento di Lucchetti, candidato alternativo rispetto alla scelta di continuità messa in campo dall’ateneo.

Il nuovo Magnifico Rettore entrerà in carica ufficialmente il 1 novembre prossimo, i prossimi mesi saranno, come d’abitudine, necessari per affrontare il passaggio di consegne tra l’ormai ex Rettore, Gian Luca Gregori, e quello appena eletto. Il professore Enrico Quagliarini è stato eletto Rettore dell’Università Politecnica delle Marche alla prima votazione (previste quattro sessioni, ogni giovedì fino a fine mese in caso di mancato raggiungimento del quorum), con 539 voti. Quagliarini, il candidato che afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA), ha ottenuto 539 voti pari al 78,7% dei votanti, mentre il prof. Riccardo Lucchetti, legato invece al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (DISES) ha ottenuto 105 voti pari al 15,3% dei votanti. Avendo avuto la maggioranza dei voti il futuro rettore eletto è prof. Enrico Quagliarini che entrerà in carica il 1° novembre 2025, per sei anni, e non potrà essere rieletto per un secondo mandato. Le operazioni di voto si sono svolte in modalità elettronica ieri ad Ancona dalle 9 alle 18, in prima votazione e con una affluenza ponderata pari al 86,7% degli aventi diritto. Operazioni complesse come dicevamo poc’anzi, lente e dove non sono mancati dei mal di pancia. Dei 539 voti Quagliarini ne ha ottenuti 460 da docenti e studenti e 79 dal personale tecnico e amministrativo; Lucchetti ne ha presi 87 da docenti e studenti e 18 dal Pta. L’elettorato era di 1308 votanti e alle urne si sono recati in 985 (il numero dei voti finali va ponderato a seconda del peso diverso tra le figure), pari al 75,31. per vincere uno dei due candidati avrebbe dovuto ottenere almeno 396 voti ‘necessari’. I voti finali assegnati sono stati 644, le schede bianche 36 e quelle nulle 5. Al neo eletto sono subito arrivate le congratulazioni del Rettore Gian Luca Gregori che ha elogiato con soddisfazione “il clima di partecipazione e responsabilità che ha accompagnato l’ importante momento di vita accademica”. Quagliarini era stato annunciato vincitore già prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Un inghippo dell’ultima ora aveva fatto sì che la tornata elettorale non si trasformasse in un monologo con un solo candidato a giocarsi la poltrona. Saputo di questa convergenza verso un ‘candidato per la continuità’, pochi minuti prima della scadenza dei termini, lo scorso aprile, si è presentato il professor Lucchetti.