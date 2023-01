Università, presentati due corsi innovativi Situm

Due innovativi corsi di studi promossi da Situm, la Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica Manageriale, un progetto che offre ai giovani la possibilità di mettere in parallelo formazione e lavoro. Sono stati presentati a Fabriano nella sede di Elica, società partner dell’iniziativa. "È una grande opportunità che ci permette di favorire la crescita delle competenze e del potenziale dei giovani per trattenerli nella nostra comunità, assicurando la continuità e lo sviluppo delle imprese del territorio", ha dichiarato Francesco Casoli, presidente di Elica, confermando la possibilità per gli studenti di partecipare a workshop.