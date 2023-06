Università "trovalavoro" Un anno dopo la laurea l’86% ha già un impiego "La Politecnica al top"

di Raimondo Montesi

Trovare lavoro è difficile? Dipende. Ci sono casi in cui l’offerta è superiore alla domanda. E chi ha studiato certe materie, nel posto giusto, un impiego lo trova quasi subito. Uno di questi posti è evidentemente l’Università Politecnica delle Marche, che conferma di essere ai massimi livelli in Italia da questo punto di vista. Una bella soddisfazione per il rettore Gian Luca Gregori, economista, dal 2019 alla guida dell’ateneo regionale. Professor Gregori, felice di questo risultato?

"Sì, anche se non è un punto percentuale in più o in meno a fare la differenza. L’importante è essere costantemente nel gruppo dei migliori, e noi da diversi anni raggiungiamo risultati di eccellenza".

Come ci si riesce?

"Merito di vari fattori. Negli ultimi tre anni, ad esempio, siamo passati da 50 a 68 corsi di laurea, investendo molto nell’attività formativa.

Sono corsi multidisciplinari, o transdisciplinari. Come il corso in Digital Economics and Business: un economista con forti competenze nel digitale. O il corso in Medicine & Technology. Dopo sei anni lo studente diventa medico, ma con altri 30 crediti è anche ingegnere biomedico. Lo stesso vale per l’agraria, le scienze. L’approccio è sempre più orizzontale".

Altri fattori importanti?

"I nostri corsi sono in inglese. Inutile sottolineare l’importanza di questo aspetto".

Gli obiettivi di un ateneo, sotto il profilo dell’occupazione dei suoi studenti, quali devono essere?

"Anticipare le esigenze del mercato. Avere un rapporto stretto con organizzazioni ed enti pubblici, nazionali e internazionali. Basti pensare alla sanità. Ci sono figure che mancano.

Un ingegnere informatico trova immediatamente lavoro. L’innovativo progetto SITUM, realizzato con le Università di Perugia e L’Aquila, prevede corsi di perfezionamento che garantiscono alti livelli occupazionali".

E l’occupazione femminile?

"Abbiamo risultati migliori rispetto alla media nazionale. A Ingegneria la presenza femminile è cresciuta molto.

A Medicina vent’anni fa i ragazzi erano molti di più delle ragazze. Oggi non è più così".

C’è poi il problema della fuga dei cervelli all’estero.

"Il nostro progetto CampusWorld, iniziato in sordina nel 2005, fa fare un’esperienza all’estero dai 3 ai 6 mesi. I dati ci dicono che il 25% rimane all’estero, ma il 75% torna in Italia, e molti restano nelle Marche. Chiaramente la circolazione internazionale è fondamentale. Non si possono chiudere le frontiere. I recenti dati di Banca Intesa ci dicono che perdiamo laureati.

La soluzione? Far trovare ai laureati opportunità nel nostro Paese. Ma qui c’è di mezzo anche il tema retributivo.

Gli stipendi da noi sono troppo bassi. E molti ragazzi che studiano e lavorano in una grande città faticano perfino a pagare l’affitto".