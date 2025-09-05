Università, un flash mob per Gaza a sostegno della missione Flotilla

All’Università Politecnica delle Marche è andata in scena, ieri alle ore 13.30, una mobilitazione civile a sostegno della "Flotta della Resistenza Globale" (Global Sumud Flotilla), che è in viaggio verso Gaza e comprenderà anche l’anconetana Silvia Severini, in attesa di imbarcarsi a Catania. "Le condizioni meteo hanno rallentato le barche partite da Barcellona – ci ha comunicato Severini – pertanto la nostra partenza da Catania, prevista per oggi (ieri, ndr), è rimandata a sabato". Non è stato rimandata, invece, la manifestazione, in forma di "Flash mob for Gaza", organizzata da docenti e studenti dell’Università Politecnica delle Marche che ieri si sono ritrovati nelle varie facoltà dell’ateneo, portando con loro barche di carta e cartelli con la bandiera palestinese. Alla facoltà di Medicina, di Economia e al polo di Montedago, dove si trovano le facoltà di Ingegneria, Agraria e Scienze, il personale e la popolazione studentesca sono scesi in strada e nei cortili universitari per manifestare la propria solidarietà alla flotta civile che è già partita da Barcellona e da Genova, quindi si unirà alle barche ormeggiate a Catania e infine proseguirà alla volta di Gaza. Nonostante siano stati definiti "terroristi" dal governo israeliano, i pacifisti, partiti e in procinto di partire, non demordono, anche per il grande sostegno di chi è rimasto a terra. Il Carlino ha seguito il flash mob al polo di Montedago. "Questa è una manifestazione pacifista gandhiana – ha dichiarato Sandro Apis, responsabile del Centro di Documentazione di Ateneo – per ricostruire delle ragioni nella Palestina devastata". Davanti a Ingegneria è stata la lettera del ragazzo palestinese K., inviata a Severini e pubblicata su queste pagine, quindi i manifestanti, provenienti dai vari punti del polo, si sono ritrovati di fronte alla piscina, posta all’ingresso, per associare le barche all’acqua e unirsi così, simbolicamente, ai naviganti.