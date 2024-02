Univpm, il prof D’Orazio rappresenterà il ministero al Comitato prevenzione incendi

Il prof Marco D’Orazio (foto), pro-rettore vicario dell’Università Politecnica delle Marche, è stato nominato rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca, in seno al Comitato Centrale Tecnico scientifico per la prevenzione incendi. Si tratta di un incarico di particolare prestigio, essendo questo il principale organo tecnico nazionale consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. È questo il contesto nel quale si elaborano ed aggiornano le normative nazionali in materia di prevenzione incendi e dove si pongono le basi per le attività di prevenzione. "Congratulazioni al professor D’Orazio per il prestigioso incarico ricevuto – dice il rettore Gian Luca Gregori – la notizia della nomina è motivo di orgoglio per l’Ateneo e conferma l’alto profilo scientifico ed istituzionale dei nostri docenti".

Il Comitato tecnico centrale è diretto dal Dirigente Generale Capo dei Vigili del fuoco e comprende rappresentanti dei diversi Ministeri, degli ordini professionali e delle principali associazioni. D’Orazio è ordinario di Architettura tecnica al Dipartimento di Ingegneria, Civile, Edile e Architettura. Già Preside della Facoltà di Ingegneria negli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. Ha conseguito due lauree, rispettivamente in Architettura presso l’Università degli studi di Firenze ed in Ingegneria Edile presso l’Unvpm. Ha conseguito inoltre il Dottorato di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche, ed una specializzazione presso l’Università degli Studi di Siena. È presidente di commissioni tecniche nazionali ed esperto nazionale in commissioni tecniche europee.