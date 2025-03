"Unnatural Self", Paolo Tarsi presenta il suo ultimo album

Si intitola ‘Machinic Desire’ il concerto che stasera (ore 22) al Vox Live Club di Jesi vedrà Paolo Tarsi presentare il suo nuovo album ‘Unnatural Self’, affiancato dal bassista e cantante Filippo Macchiarelli. Uscito per Anitya Records e impreziosito dalle collaborazioni con Blaine L. Reininger (Tuxedomoon), John Helliwell (Supertramp, Pink Floyd) e Malcolm Holmes (OMD) il disco è ricco di chiaroscuri, e ha riscosso uno straordinario successo di critica fondendo sonorità synth-wave con elementi d’avanguardia.

Dopo una serie di lavori ‘sperimentali’ Tarsi propone un lavoro di rock elettronico dal sound affascinante e immediato, dietro al quale si cela una grande attenzione per il minimo dettaglio e una cura infinita per ogni sfumatura testuale e sonora. ‘Unnatural Self’ è un disco in cui ‘immergersi’ per lasciarsi trasportare da canzoni colme di guizzi elettronici, vicine tanto al synth-pop quanto al rock e all’avant-garde, con richiami a elementi post-punk e new wave, capaci di far affiorare in un contesto attuale mondi sonori sommersi.

Il disco si avvale anche del contributo di artisti del calibro di Kenny Hyslop (Simple Minds), Andy Wickett (Duran Duran), Livio Magnini (Bluvertigo), Fulvio Muzio (Decibel), Franco Caforio (Litfiba) e Chris Haskett (David Bowie).