"Uno bianca, desecretare gli atti"

"Chiederemo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la desecretazione" degli atti che riguardano i delitti della Uno

bianca. Lo afferma Alessandro Stefanini, fratello di Otello,

uno dei tre carabinieri uccisi nella strage del Pilastro a Bologna, lanciando un appello per chiedere ulteriori indagini sull’attività della banda, che ha insanguinato anche la provincia di Rimini, lasciandosi alle spalle morti e feriti. "Noi ne siamo convinti, sicuramente i Savi non erano da soli, quindi pensiamo ci sia una sovrastruttura, qualcosa di ben più grande – ha detto Stefanini –. Ovviamente non abbiamo ancora nessun tipo di materiale per dire questo, però cerchiamo in tutti i modi di trovare la verità, perchè si deve all’Italia".