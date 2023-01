Uno jesino a L’Eredita su Rai Uno "Sarà un’esperienza da ricordare"

Un altro jesino a "L’Eredità" su Rai Uno, la trasmissione tv condotta da Flavio Insinna. Cristiano Pietrelli, conosciuto in città per aver gestito il negozio di abbigliamento sportivo ’Pedro’ Sport lungo il viale della Vittoria oggi lavora come dipendente in un’azienda privata della Vallesina.

Cristiano Pietrelli, 43 anni, ha partecipato al noto programma televisivo superando le prime fasi ma senza riuscire ad arrivare al gioco finale. Sono stati in tanti dalla città di Federico II a fare il tifo per lui, visibilmente emozionato per la novità.

Dopo aver affrontato bene le prime prove però Petrelli è caduto però sulla parola "svago". Nel salutare la compagna Valentina e il figlio Tommaso lo jesino ha sottolineato mostrando tutto il suo dispiacere: "Mi avevano detto: ‘Vai e vinci, purtroppo non è stato così, ma sarà comunque una bella esperienza da ricordare e raccontare".

Prima di lui un altro volto noto cittadino, l’attuale consigliere comunale di Fdi, Antonio Grassetti, aveva partecipato all’Eredità, era aprile 2016. A lui andò meglio: l’avvocato Grassetti conquistò infatti il titolo di campione.

sa.fe.