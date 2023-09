Uno scandalo tra mazzette e regali

Era il 7 novembre del 2019 quando le auto della polizia, sotto il Comune, fecero aprire uno scenario mai visto, portando ad una accusa pesante, quella di corruzione da parte di pubblici dipendenti per favorire ditte amiche nella realizzazione di importati opere per la città. Sotto accusa il restyling della pineta e dei laghetti del Passetto. Per il filone madre dell’inchiesta "Ghost Jobs", quello sulla corruzione, ci sono state già le condanne a novembre del 2021, quella del geometra Bonci e di due dei cinque imprenditori a cui avrebbe dirottato i lavori in cambio di mazzette e regali. Per Bonci la giudice Francesca De Palma ha inflitto una condanna di due anni e mezzo, in abbreviato, mentre gli imprenditori Marco Duca, dell’omonima azienda di Cupramontana, e Carlo Palumbi, dell’azienda di Teramo, hanno patteggiato ad un anno e dieci mesi (pena sospesa). Rinviati a giudizio invece gli altri accusati (che non hanno scelto di procedere con riti alternativi), gli imprenditori Francesco Tittarelli, di Ancona, Tarcisio Molini, della Mafalda Costruzioni di Cingoli, e l’osimano Moreno Ficola. Per loro si aprirà il processo il prossimo il 7 dicembre del 2022, a tre anni dai fatti contestati. Il procedimento per loro è ancora in corso. Il dibattimento, al collegio penale, è arrivato all’audizione dei testi dell’accusa.