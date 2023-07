"Uno sfalcio regolare tra agosto e settembre Quest’anno è andata così"

"Cosa farò con i 400mila euro concessi per il verde pubblico in sede di variazione di bilancio? Semplice, garantire il recupero di tutti i settori urbani tagliati per quanto riguarda i prossimi due stralci". Daniele Berardinelli, assessore con delega al verde tra le altre, è alle prese con la prima emergenza della sua gestione. Prima della variazione annunciata ieri dall’esecutivo e che dovrà passare l’esame del consiglio comunale il prossimo 26 luglio, Berardinelli è riuscito a reperire 36mila euro con cui ha cercato di tamponare i ritardi accumulati sul fronte degli sfalci. Le zone cittadine dove la vegetazione è fuori controllo sono tante e con le risorse limitate la buona volontà non sarà sufficiente: "Ormai per quest’anno le cose sono andate così – spiega l’esponente di Forza Italia – I fondi ricevuti consentiranno uno sfalcio regolare a cavallo tra fine agosto e inizio settembre in vista della ripresa della scuola, il quarto, e infine il quinto ed ultimo in autunno inoltrato. Con calma l’anno prossimo le cose cambieranno. In sede di bilancio chiederò dei fondi per aumentare il personale e il parco macchine: l’obiettivo è re-internalizzare il servizio degli sfalci, basta concedere tutto a ditte esterne".