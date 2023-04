Uno show dedicato a Jackson "Vicino a come lo avrebbe fatto lui"

C’è una data che i fan di Michael Jackson devono segnare sul calendario. E’ il 12 maggio, giorno in cui al Teatro La Fenice di Senigallia andrà in scena ‘Human Nature Live - A Tribute to Michael Jackson’. Lo show, organizzato da Alhena Entertainment, nasce dalla grande passione per il re del pop del batterista Alessandro Sabbatini, che a Los Angeles fu ‘consigliato’ da Jonathan ‘Sugarfoot’ Moffett, lo storico batterista di Jackson. Lo spettacolo, curato nei minimi dettagli, vede la presenza esclusiva di Miguel Concha, frontman e ‘sosia’ di Jackson, conosciuto in tutto il mondo. Biglietti (da 34,50 a 28,75 €) in vendita sui circuiti (online e non) TicketOne e Ciaotickets e alla Fenice (0717930842).

"Ripartiamo dalla Fenice di Senigallia dove tutto iniziò nel 2014 – spiega Sabbatini, artefice dell’evento insieme a Stefano Mainardi, tastierista e arrangiatore -. Ma questo è uno spettacolo tutto nuovo, e va molto vicino ad essere un vero show di Michael Jackson. Tra le novità c’è un enorme ledwall grazie al quale ogni canzone avrà una coreografia video, come voleva fare Jackson nell’ultimo tour. La realizzazione di ogni video quindi è stata ripresa da una sua idea. Ci saranno anche tre canzoni diverse rispetto al passato".

Sabbatini sa di quello che parla: "Ho avuto la fortuna di assistere a due concerti di Michael Jackson. L’inizio dello show era particolarmente importante, perché si creava un ambiente magico, nell’attesa dell’apparizione dell’artista. L’impatto sul pubblico deve essere forte subito. E anche nel nostro show sarà così. Non voglio svelare nulla, però, per non rovinare la sorpresa".

‘Human Nature Live’ è davvero un grande spettacolo. "E’ una produzione di livello nazionale e internazionale, che finora ha ottenuto numeri impressionanti. Ma noi cerchiamo di fare ogni volta di più, perché tutto nasce da un autentico amore per Jackson. Dopo i teatri vorremmo portare lo show nei palasport, per renderlo ‘Michael Jackson al cento per cento’. Lui infatti aveva un ‘suo’ palco. Sul nostro saliranno cinque musicisti, tre coristi e sei ballerini, oltre al frontman, che oltre alla somiglianza fisica con Jackson ha anche quella vocale. Così potremo far sentire ai fan anche cose che Michael non ha mai fatto dal vivo".

Raimondo Montesi