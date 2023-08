Uno spazio per i bebè alla Pinacoteca Pianetti di Jesi: Unicef e Soroptimist

Sarà realizzato un "baby pit stop" nella pinacoteca civica di Palazzo Pianetti, uno "spazio protetto appositamente predisposto dove le famiglie con neonati possano trovare un ambiente tranquillo e confortevole ove poter provvedere, nel pieno rispetto della privacy, all’allattamento e al cambio del pannolino del bambino", spiegano dal Comune. Il nuovo spazio sarrà ricavato nell’ambiente esagonale posto alla fine dell’aula didattica al primo piano di Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca civica in quanto è stato valutato come il "locale più idoneo per dimensioni e riservatezza" spiega l’amministrazione comunale che ha deciso di approvare la proposta progettuale presentata dal comitato provinciale Unicef di Ancona, dal comitato regionale Unicef Marche e dal club Soroptimist di Jesi. "La realizzazione – spiegano da piazza Indipendenza – non comporta oneri a carico dell’Ente, fatte salve le operazioni relative alla manutenzione ordinaria del locale individuato, che verranno svolte dal personale comunale". L’obiettivo del progetto è promuovere la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, con particolare riguardo alla tutela del diritto alla salute e alla corretta alimentazione.