"Uno spettacolo che mi vedrei": c’è ’Faccestamagia’ al Panettone

Il suo vero nome è Raffaello Corti, ma è più conosciuto come Faccestamagia. Più che un nome d’arte è un soprannome, è la speranza di una promessa. Una richiesta assoluta di intrattenimento, un ex voto agli dei della comedy e un grido di bisogno no-sense: ‘Raffaello Corti, Faccestamagia’.

Per chi ancora non lo conoscesse e volesse scoprirne il talento l’occasione giusta la offre il Teatro Panettone di Ancona, dove stasera (ore 21) questo ‘mago, comico e creator’ proporrà ‘Uno spettacolo che mi vedrei’, titolo del suo nuovo show. Seguitissimo su Instagram e astro italiano di TikTok, Corti è l’antitesi di tutto quel che il pubblico si aspetta. Lui incarna il ruolo dissacrante dell’anti-prestigiatore. Appare infatti impacciato, estraniato e comico, coinvolgendo le platee con le sue gag e le sue battute. Sotto l’apparenza però si cela un vero prestigiatore e così in ogni performance si giunge sempre ad un momento in cui c’è un ribaltamento della narrazione in cui la magia alla fine emerge, stupisce ed emoziona.

Nel 2018 vince l’Ariston Comic selfie, e raggiunge la finale nel programma televisivo "Tu si que vales". Fa parte del cast di ‘Colorado 2019’, e nello stesso anno vince il Festival del Cabaret Emergente di Modena e il Premio Takimiri. Nel 2020 entra nella famiglia di Dimensione Suono Roma, e partecipa tra il 2020 e il 2022 a 10 puntate in prima serata su Rai a ‘I soliti ignoti’ di Amadeus.